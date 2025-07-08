看好雄鷹豹子膽 衝破狀元價600萬

台鋼雄鷹與狀元韋宏亮密切談約，能否創造中職狀元新身價值得期待。（資料照，中央社）

韋宏亮簽約金 挑戰高懸23年阿甘障礙

〔記者倪婉君／台北報導〕台鋼雄鷹今年選秀以狀元籤選進19歲右投韋宏亮，目前正和球員經紀代表洽談合約，能否衝破2002年興農牛簽下「阿甘」蔡仲南後就封印逾20年的600萬簽約金紀錄，是談約最大重點，在中職票房和球員薪資水漲船高之際，台鋼若能再創具歷史意義的新里程碑，更具指標意義。

「阿甘」蔡仲南（右）的中職狀元簽約金600萬天花板，已高懸23年。（資料照）

去年至今，有多達雙位數的台灣小將飛往美日開啟職棒生涯，在外界不斷討論今年是中職選秀小年之前，台鋼總教練洪一中就曾感慨表示，若要留住好手，中職各球團必須思考將簽約金提高到1千萬。如今選秀結果出爐，由新北市成棒隊的韋宏亮雀屏中選，儘管他並非洪總所指的大物型選手，但高一就受到日、美職球探關注，傷後沉潛進成棒磨練後也有逾150公里火球，並選擇從中職出發，選秀前受到其他球隊測試後鎖定為首輪人選。

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韋宏亮檔案

2年級鷹敢創新 不妨喊出新行情

由於台鋼將韋宏亮視為牛棚即戰力，領隊劉東洋昨表示目前加速和他洽談合約，只是對於簽約金能否挑戰600萬關卡則不願多談。韋宏亮是台鋼隊史第3位狀元，首位鷹狀元曾子祐在2022年以簽約金570萬加盟，一般預期韋宏亮的簽約金行情和曾子祐差不多，但台鋼自2022年成軍以來包括拿2023年狀元林子偉去進行世紀交易、公布洋將薪資等突破性作法都展現新意，是否敢衝破緊箍各隊逾20年的「600萬障礙」，仍值得期待。

中職錢潮人潮雙漲 簽約金該有甜甜價

50歲的台鋼教練黃甘霖在20年前以月薪25.5萬登上「薪水王」，如今中職最高薪球員則是月薪破150萬的富邦悍將張育成，而在大巨蛋去年正式成為例行賽場地以來，今年場均破萬人指日可待，各隊營收也大豐收，中職不論軟硬體都和20年前不可同日而語，惟有用來肯定球員價值的簽約金障礙不動如山，也成另類中職紀錄。台鋼「1」的新思維，或能改變未來年輕球員考量旅外或留台的生涯規劃。

近十年中職狀元身價

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