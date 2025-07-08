狀元行情停在2002年「不合理，早就要破了!」

韋宏亮成為鶯歌工商隊史第一位選秀狀元。（資料照，學生棒球運動聯盟提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕對於鶯歌工商隊史首位狀元郎韋宏亮，高中恩師王傳家相當看好他的未來性，也肯定他在投手丘上的獨當一面，並期待子弟兵能獲得突破600萬中職紀錄的簽約金，「我認為簽約金設定在這樣的範圍，滿不合理的，早就要破了！」

從台鋼雄鷹和統一獅在今年選秀第1輪分別選進韋宏亮、曾偉喆，到第2輪樂天桃猿相中許賀捷，及第7輪味全龍挑走傅鈞致，都是鶯歌青棒出品的球員，而19歲右投韋宏亮更具隊史第1人的歷史意義。

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王傳家期許子弟兵

創造高CP值

「他本來就是很好的投手，高一就有美、日職球隊在看，只是高二聯賽韌帶斷掉動了手術」，王傳家表示韋宏亮在2023年3月30日動韌帶置換手術後，恢復速度比一般人快，同年11月慢慢練投，到隔年1月聯賽上場投1局，還透露除了自掏腰包購買昂貴中藥補品替他食療，也安排訓練師按部就班復健，「滿優秀的選手，希望他未來走得更好。」

由於韋宏亮較外放的原住民天性，王傳家建議他高中畢業後先到新北市成棒隊磨練，「有周宗志教練在幫忙管理，讓生性單純的宏亮不會受到不好影響，野馬不會脫韁。」韋宏亮傷癒復出後，都以後援身分上場，但王傳家認為他是非常好的先發或長中繼型投手，就看進入職棒後的球團訓練安排。

留人才可取經日職

高簽約金低月薪

對於中職自2002年蔡仲南的600萬簽約金後就一直停滯，王傳家坦言並不合理，「簽約金代表球團對於球員價值的認同，像日本簽約金很高，但月薪從最低開始。簽約金也是讓一些優秀選手旅外的原因，如果我們台灣希望把優秀選手留下來，這個必須改變。」

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