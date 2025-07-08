曾子祐鷹袍第3年 已釋放狀元壓力

第一代鷹狀元曾子祐已懂得享受壓力。（資料照）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今年選秀台鋼雄鷹指名19歲右投韋宏亮當狀元郎，若順利簽約加盟被視為下半季牛棚即戰力，他頭頂狀元光環的重量，初代「鷹狀元」曾子祐最明瞭。

2022年8月曾子祐加盟台鋼，歷經冬盟和二軍賽事磨練，2024年至今穩居台鋼當家游擊手，生涯出賽174場累計打擊率2成68，外帶4轟、50分打點和15盜，游擊守備率9成66。

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選秀前曾陷入自我懷疑

曾子祐表示，選秀前夕心想，「是不是不要當狀元比較好？」確定成為狀元郎即備感壓力，剛報到時壓力最大，畢竟剛從平鎮高中畢業，覺得自己沒那麼好，內心浮現疑問非常害怕，後來全隊一起練習發現其實大家起跑點都一樣，既然狀元是無法改變的事實，告訴自己要更有使命感勤練，展現球技給外界看。

享受被關注 不放縱自己

披上鷹袍將滿3年，曾子祐說，現在已完全拋開狀元壓力，選秀只是跨進職棒的門檻，無論第幾輪都要用表現站穩位置，不會因狀元或最後1輪進來就有差別，「我的態度是享受壓力，大家注意你，練習更不能放縱自己，不能讓大家失望。」

台鋼不少主力球員包括林詩翔、陳柏清、許育銘和王博玄，當年歷經選秀落榜或後段順位指名才取得職棒門票，曾子祐認為，他們真的很拚，能佔有一席之地非常不容易，身為狀元的他更要加倍努力。

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