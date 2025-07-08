看台有事 台南球場5戰大風吹

台南球場看台頂棚在這次風災中受損。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒聯盟昨舉行領隊會議，針對台南球場看台頂棚於颱風丹娜絲過境時受損，統一獅在明星賽前的台南主場做出更動，週五（11日）延至移到補賽週，週六、日（12、13日）改到澄清湖球場，下週二、三（16、17日）對富邦悍將改到新莊球場，明天（9日）在嘉義市球場的台鋼雄鷹對樂天桃猿也延到補賽週。

「安全最重要！」中職會長蔡其昌指出，聯盟請統一球團盡快聯絡台南市政府，針對頂棚安全是否影響結構進行評估，未來兩週統一的主場也做調整，週五起三連戰的後兩場移到澄清湖，礙於台鋼週四在澄清湖還有比賽，必須花一天清出休息室，加上售票系統來不及作業，原定週五台南賽事直接延到補賽週，下週二、三對富邦比較單純，改在新莊但主、客隊換邊。

請繼續往下閱讀...

蔡其昌表示，根據聯盟收到的訊息，嘉義市球場也在颱風中受損，兩側球員休息區的屋頂都被掀掉，需要時間清理碎玻璃與廢棄物，週三台鋼對樂天也直接延到補賽週；二軍部分，今天樂天二軍對統一二軍也延賽，週五、日那兩場如何處理會再做評估，「先把場地做評估與檢測，只能拜託地方政府趕快作業。」

中職明年賽程也完成各隊抽籤，蔡其昌指出，因為台北大巨蛋的檔期從1年前就開始安排，若按聯盟過去的行政流程，等季後再排賽程會來不及，提前抽籤能讓各隊提早規劃明年賽程與活動，至於大巨蛋的場次，不含明星賽、季後賽，例行賽含開幕週的2場，保底是41場，每隊最少安排2輪，屬地在台北市的味全龍可以有3輪，其餘由各球團自行與遠雄公司接洽。

針對今年富邦悍將在四組花東賽事參與三組、中信兄弟與樂天桃猿都沒有花東場次的情形，各隊也達成共識，蔡其昌指出，今年花東賽事過度集中某一隊，日前他請賽務部研議辦法，明年起採用抽籤制，主隊不能重複指定某隊為客隊，每隊至少要輪過一次才會去第二次，讓各隊的花東場次可以平均。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法