晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

看台有事 台南球場5戰大風吹

2025/07/08 05:30

台南球場看台頂棚在這次風災中受損。（資料照）台南球場看台頂棚在這次風災中受損。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中華職棒聯盟昨舉行領隊會議，針對台南球場看台頂棚於颱風丹娜絲過境時受損，統一獅在明星賽前的台南主場做出更動，週五（11日）延至移到補賽週，週六、日（12、13日）改到澄清湖球場，下週二、三（16、17日）對富邦悍將改到新莊球場，明天（9日）在嘉義市球場的台鋼雄鷹對樂天桃猿也延到補賽週。

「安全最重要！」中職會長蔡其昌指出，聯盟請統一球團盡快聯絡台南市政府，針對頂棚安全是否影響結構進行評估，未來兩週統一的主場也做調整，週五起三連戰的後兩場移到澄清湖，礙於台鋼週四在澄清湖還有比賽，必須花一天清出休息室，加上售票系統來不及作業，原定週五台南賽事直接延到補賽週，下週二、三對富邦比較單純，改在新莊但主、客隊換邊。

蔡其昌表示，根據聯盟收到的訊息，嘉義市球場也在颱風中受損，兩側球員休息區的屋頂都被掀掉，需要時間清理碎玻璃與廢棄物，週三台鋼對樂天也直接延到補賽週；二軍部分，今天樂天二軍對統一二軍也延賽，週五、日那兩場如何處理會再做評估，「先把場地做評估與檢測，只能拜託地方政府趕快作業。」

中職明年賽程也完成各隊抽籤，蔡其昌指出，因為台北大巨蛋的檔期從1年前就開始安排，若按聯盟過去的行政流程，等季後再排賽程會來不及，提前抽籤能讓各隊提早規劃明年賽程與活動，至於大巨蛋的場次，不含明星賽、季後賽，例行賽含開幕週的2場，保底是41場，每隊最少安排2輪，屬地在台北市的味全龍可以有3輪，其餘由各球團自行與遠雄公司接洽。

針對今年富邦悍將在四組花東賽事參與三組、中信兄弟與樂天桃猿都沒有花東場次的情形，各隊也達成共識，蔡其昌指出，今年花東賽事過度集中某一隊，日前他請賽務部研議辦法，明年起採用抽籤制，主隊不能重複指定某隊為客隊，每隊至少要輪過一次才會去第二次，讓各隊的花東場次可以平均。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中