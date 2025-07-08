溫網女雙8強常客 謝淑薇第7度打卡

謝淑薇直落二晉級溫網女雙8強。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕第4種子謝淑薇與拉脫維亞名將奧斯塔朋科昨在溫布頓網球錦標賽，以6：4、6：0力退亞歷山德拉（俄羅斯）／張帥（中國），挺進女雙8強，也是小薇生涯第7度晉級8強。

被譽為「百搭天后」的謝淑薇，過去與3位不同搭檔4度奪下溫網女雙冠軍，今年她與奧斯塔朋科首度攜手挑戰溫網，目標挑戰個人第5座溫網金盃。

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下過雨更強 賞對手貝果

面對「中俄聯軍」，謝淑薇／奧斯塔朋科第9局把握破發機會，先馳得點，次盤第1局率先破發，儘管天雨導致賽事一度中斷，兩人重新上陣仍勢如破竹連下5局，直落二收勝。下一輪將與塞絲蒂婭（羅馬尼亞）／卡林絲卡亞（俄羅斯）爭奪4強門票，也要回報5月在馬德里公開賽落敗的一箭之仇。

男單方面，尋求衛冕的西班牙名將艾卡拉茲以6：7（5：7）、6：3、6：4、6：4逆轉俄羅斯第14種子盧布列夫，締造溫網18連勝，連3年挺進8強。，他以22歲又56天成為解鎖生涯第12次大滿貫8強的最年輕球員。他說：「對手打得很聰明，多次把我逼到極限，這場是很精彩的比賽。」

白俄羅斯頭號種子莎巴蓮卡在女單16強賽則以6：4、7：6（7：4）力挫比利時的梅騰絲。

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