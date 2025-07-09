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雙轟炸兄弟 布雷克第6勝

2025/07/09 05:30

統一獅林安可擊出三分彈。（記者廖耀東攝）統一獅林安可擊出三分彈。（記者廖耀東攝）

陳聖平、林安可開轟

統一布雷克先發6.2局失2分，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）統一布雷克先發6.2局失2分，獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕上半季前兩名的統一獅和中信兄弟，下半季首度對決，統一布雷克先發6.2局失2分，陳聖平和林安可開轟，8：2大勝中信兄弟。

布雷克被擊出7支安打，投出6次三振、2次四壞球，前6局只被中信上過一次得點圈，直到第7局2出局後，才被岳政華的二壘打攻下2分，拿下4連勝、本季第6勝，獲選單場MVP。

這是布雷克6月19日之後首度在一軍登板，他表示：「這場4種球路都能搶到好球數，投球的感覺很好，第7局被岳政華安打那一球並沒有失投，只能說打者打得好，當時希望球的滯空時間長一點，讓外野手有機會接到球，可惜最後還是差了一點，不過，球隊一開始就取得領先，在被拉近到只差1分後，也能再持續拉開比數，是1場很棒的團隊勝利。」

3週二軍投4.1局

還好手感沒跑掉

昨天之前最近3星期只在二軍投4.1局的布雷克表示，他個人比較希望持續出賽，不管是一軍還是二軍，比較能夠維持比賽的感覺，沒有的話還是要想辦法在牛棚調整，昨天的表現有維持住手感。

統一獅總教練林岳平指出，布雷克上一次下二軍是因為當時戰況膠著，為了單週使用4名洋投先發的調度，而在下半季開打前就設定布雷克投這一場，因此本週沒有用4名洋投先發，布雷克的表現有達到教練團預期。

黃博多遭狙擊失3分

中信先發投手黃博多賽前對戰統一的防禦率只有1.93，但是昨天一開賽就被狙擊，投5局被擊出7支安打失3分，平本季最短局數紀錄，而中信第7局扳回2分後，牛棚也守不住，第8局被陳傑憲擊出二壘打後，投出4次四死球奉送統一2分，第9局被林安可轟出3分砲。林安打連兩場開轟，上一場雙響砲，本季14轟僅次於台鋼雄鷹魔鷹的19轟。

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