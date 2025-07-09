低潮中敲首轟 陳聖平解悶

統一獅陳聖平本季首度開轟。（記者廖耀東攝）

近2個月首度雙安

〔記者吳清正／台中報導〕統一獅游擊手陳聖平昨天3打數2安打，打下2分打點，不但打出本季首轟，也是將近2個月來，首次單場至少2支安打。陳聖平表示，在最近的低潮中能夠開轟，心情放開許多，希望持續穩定為球隊貢獻。

陳聖平第2局的首打席就開轟，上一次全壘打是去年7月13日。陳聖平表示，那一球有確實擊中球心，雖然不確定會不會飛出去，知道會是長打，其實自己不是長打型打者，不像林安可打到就有可能飛出去，所以不會刻意追求長打，但是因為最近打擊有些低潮，開轟心情格外亢奮。

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陳聖平第5局再敲出一壘打，5月16日以來，首度單場雙安，第8局則在滿壘時被觸身球，換回第2分打點。

陳聖平5月10日打出生涯新高的單場5支安打，5月16日再打出4安打，但是之後單場最多1安，打擊率從0.325下滑到昨天賽前的0.236。

餅總鼓勵放開心情

陳聖平表示，因為最近打得不太好，有和打擊教練馬修爾討論如何調整，上週在天母的最後一場比賽，總教練林岳平也看出他有點悶，鼓勵他放開心情，感謝教練們在他表現不好的時候，從各方面幫助他，希望以更穩定的表現做為回報。

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