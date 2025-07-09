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飛球死裡逃生 撈哥敲致勝安

2025/07/09 05:30

悍將一壘手高捷失誤，讓高飛必死球變成界外球。（記者林正堃攝）悍將一壘手高捷失誤，讓高飛必死球變成界外球。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕眼看裁判已經做出高飛必死球的手勢，球卻落在界外區形成界外球，本該出局的吉力吉撈．鞏冠把握因為守備判斷失誤得以繼續打擊的機會，敲出關鍵安打帶動打線於8局上灌進致勝的3分，幫助味全龍以4：1擊敗富邦悍將。富邦中止主場6連勝，李東洺生涯首次單場投滿7局，因為在平手時退場無關勝敗。

悍將李東洺生涯首次單場投滿7局，無關勝敗。（記者林正堃攝）悍將李東洺生涯首次單場投滿7局，無關勝敗。（記者林正堃攝）

高飛必死變界外球

吉力吉撈．鞏冠死裡逃生，敲安助味全拿回領先。 （記者林正堃攝）吉力吉撈．鞏冠死裡逃生，敲安助味全拿回領先。 （記者林正堃攝）

兩隊打完7局仍是1：1平手，富邦8局上換投賴鴻誠，先被安打再連投2保送，才面對3人次就搞成滿壘，富邦再換投富藍戈，只投2球就讓吉力吉撈擊成內野飛球，前半局移防一壘的高捷沒有接到讓球落在界外區，場上狀況從原本宣告的高飛必死球變成界外球，吉力吉撈隨即敲出安打助味全以3：1拿回領先，朱育賢擊出內野滾地球送回第4分。

吉力吉撈指出，感謝對手漏接，讓他有機會再打，才能擊出有打點的安打，幫助球隊贏球，但也要前面的隊友上壘，他才有打點機會，擊出高飛必死球前後的攻擊策略沒有不同，「還是要打到球，跟好投手的Timing。」總教練葉君璋認為，比賽有時就是這樣，8局上確實有點神奇，鑀龍於6局下兩人在壘登板拆彈，連投2個三振化解危機也很重要。

李東洺首次投滿7局

富邦李東洺先發投滿7局、單季投54.1局都創生涯新高，被打4支安打僅失1分，退場前雖讓味全7上7下卻無關勝敗，他表示，這場的想法很簡單，專注當下的每一局，雖然中途仍有亂流，目的就是盡量讓對方揮擊，武器球卡特球的效果雖然不錯，這場反倒是曲球比較好，若把其他球種的狀態也找回來，相信會投得更穩定。

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