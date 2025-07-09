林孝程7月才先發 「菜鳥」緊張感上身

林孝程（記者林正堃攝）

賽前緊張到沒有吃飯

〔記者徐正揚／新北報導〕味全龍外野手林孝程本季直到6月28日才升上一軍，7月6日終於獲得本季第1場先發，是他繼2021年一軍首場出賽後，生涯第二次到七月才首次先發，賽前竟然緊張到沒有吃飯，昨天再次先發的心情就正常許多，本季首安不但在8局上開張還演出單場雙安，他認為，球隊的板凳深度每年都在增加，不論先發、代跑或代守都要把角色做好。

林孝程今年公辦熱身賽打擊率0.125是近3年最差，開季從二軍出發，他表示，前幾年春訓的狀況都不錯，今年在熱身賽打擊狀況一直不好，「以前就算有些小傷痛，狀況反而還不錯，今年身體比較正常，沒想到會是這樣，還是要正面接受，努力的調整回來。」

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林孝程上週日先發守左外野打第9棒，保送、犧牲觸擊各1次，還貢獻1分打點，他表示，賽前緊張到沒有吃飯，有種很陌生的感覺，像是菜鳥要打第一場比賽，臉部緊繃沒有表情，像剛打過肉毒桿菌，比賽中覺得有點貧血，趕緊找巧克力吃，「我打總冠軍賽都沒那麼緊張，但學長說，會在乎才會緊張，就算打很多年也一樣。」

外野人選多 空間被壓縮

味全龍季前簽下兩位自由球員陳子豪、朱育賢，去年選秀第一輪指名曾聖安因熱身賽表現亮眼從一軍開季，由於3人都是外野手，林孝程的空間也被壓縮，他認為，職業運動每年都要面臨相同的挑戰，「有競爭是好事，代表球隊有在流動，誰狀況好就誰上場，有機會上就要把 握。」

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