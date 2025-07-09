瓊斯盃男籃週六開打 「旅外三俠」領軍

台灣藍隊劉錚。（記者廖振輝攝）

備戰8月登場亞洲盃

阿拉薩（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組本週六將在新莊體育館點燃戰火，台灣藍隊由「旅外三俠」劉錚、陳盈駿和林庭謙領銜，加上「賀家兄弟」賀丹、賀博等人，也將為8月5日登場的亞洲盃備戰。

台灣藍隊林庭謙。（記者廖振輝攝）

藍、白兩隊名單昨出現異動，入選藍隊的胡瓏貿、馬建豪都因傷退出，改由藍少甫、韓杰諭和阿拉薩遞補；白隊方面，邱子軒和蘇文儒因傷退訓，改為李家慷、徐堂琪和曾信武入列。

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台灣藍隊陳盈駿。（記者廖振輝攝）

高柏鎧恐休兵

台灣藍隊昨練球，熟悉總教練圖齊戰術體系。 （記者廖振輝攝）

阿拉薩補進藍隊

瓊斯盃台灣藍、白隊名單

藍隊的外籍生阿拉薩成為亮點，籃協副秘書長張承中表示，高柏鎧左小腿骨瘀傷，藍隊需多1名長人撐起內線，「最終目標是要為亞洲盃做準備，假如高柏鎧這次瓊斯盃休兵，需要有別的大個子補上，屆時會觀察他的狀況，才決定由他或阿拉薩上場。」

首度加入藍隊，阿拉薩相當開心，「老實說我已學到了不少，他們都是很棒的球員、教練。」總教練圖齊表示，阿拉薩是很好的球員，但剛來到新環境還要點時間適應，相信經過一些時間搭配會更好。

這次領軍出擊的劉錚已是瓊斯盃常客，但在家鄉出賽依舊興奮，他說：「現在台灣職籃很活絡也有很多新球迷，很久沒在台灣比賽，可能很多球迷都不認識我了。」他表示，今年較早休季，休了2個月才重啟訓練，「剛回來時練完都全身痠痛，現在慢慢找回體能和比賽的感覺。」

不過，這次許多藍隊隊友因傷缺席瓊斯盃，劉錚表示，主要是有些人有傷且球季結束得晚，「瓊斯盃目的是為了亞洲盃，休息時間不夠帶傷硬打也不好。這次補進不少之前白隊成員，現在大家逐漸在熟悉教練圖齊的體系中。」

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