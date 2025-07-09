晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

瓊斯盃男籃週六開打 「旅外三俠」領軍

2025/07/09 05:30

台灣藍隊劉錚。（記者廖振輝攝）台灣藍隊劉錚。（記者廖振輝攝）

備戰8月登場亞洲盃

阿拉薩（記者廖振輝攝）阿拉薩（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組本週六將在新莊體育館點燃戰火，台灣藍隊由「旅外三俠」劉錚、陳盈駿和林庭謙領銜，加上「賀家兄弟」賀丹、賀博等人，也將為8月5日登場的亞洲盃備戰。

台灣藍隊林庭謙。（記者廖振輝攝）台灣藍隊林庭謙。（記者廖振輝攝）

藍、白兩隊名單昨出現異動，入選藍隊的胡瓏貿、馬建豪都因傷退出，改由藍少甫、韓杰諭和阿拉薩遞補；白隊方面，邱子軒和蘇文儒因傷退訓，改為李家慷、徐堂琪和曾信武入列。

台灣藍隊陳盈駿。（記者廖振輝攝）台灣藍隊陳盈駿。（記者廖振輝攝）

高柏鎧恐休兵

台灣藍隊昨練球，熟悉總教練圖齊戰術體系。 （記者廖振輝攝）台灣藍隊昨練球，熟悉總教練圖齊戰術體系。 （記者廖振輝攝）

阿拉薩補進藍隊

瓊斯盃台灣藍、白隊名單瓊斯盃台灣藍、白隊名單

藍隊的外籍生阿拉薩成為亮點，籃協副秘書長張承中表示，高柏鎧左小腿骨瘀傷，藍隊需多1名長人撐起內線，「最終目標是要為亞洲盃做準備，假如高柏鎧這次瓊斯盃休兵，需要有別的大個子補上，屆時會觀察他的狀況，才決定由他或阿拉薩上場。」

首度加入藍隊，阿拉薩相當開心，「老實說我已學到了不少，他們都是很棒的球員、教練。」總教練圖齊表示，阿拉薩是很好的球員，但剛來到新環境還要點時間適應，相信經過一些時間搭配會更好。

這次領軍出擊的劉錚已是瓊斯盃常客，但在家鄉出賽依舊興奮，他說：「現在台灣職籃很活絡也有很多新球迷，很久沒在台灣比賽，可能很多球迷都不認識我了。」他表示，今年較早休季，休了2個月才重啟訓練，「剛回來時練完都全身痠痛，現在慢慢找回體能和比賽的感覺。」

不過，這次許多藍隊隊友因傷缺席瓊斯盃，劉錚表示，主要是有些人有傷且球季結束得晚，「瓊斯盃目的是為了亞洲盃，休息時間不夠帶傷硬打也不好。這次補進不少之前白隊成員，現在大家逐漸在熟悉教練圖齊的體系中。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中