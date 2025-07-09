遞補入選白隊 李家慷首披台灣戰袍

李家慷遞補入選台灣白隊，首度披上國家隊戰袍。 （記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕桃園領航猿後衛李家慷這次瓊斯盃遞補入選台灣白隊，生涯首度披上國家隊戰袍，他相當驚喜且開心，直呼，「終於選到我了！」

26歲的李家慷成名甚早，高中畢業後投入SBL選秀進入璞園，之後披上領航猿戰袍。雖一度被教練棄用，打不到球也苦無機會一圓進入國家隊夢想，但他並未放棄，積極苦練也漸漸在PLG賽場證明自己，本季囊括年度進步獎、年度第六人、年度第一隊和年度防守第一隊，打出生涯年。

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不過，今年瓊斯盃李家慷再度落榜，被球迷視為最大遺珠，他說：「原本覺得應該會有機會到白隊，但等到後來都沒有，真的有點失望，但我也很快調整好自己，覺得可能是我還不夠好。」他透露原本要去日本旅行的機票都訂好了，但1週前收到入選通知，趕快改機票。

期待和陳盈駿交手

如願披上國家隊戰袍，李家慷期待能和藍隊的學長陳盈駿交手、學習，「得知獲選時很開心也很驚喜，雖然瓊斯盃不像亞洲盃是正式國際賽，但一樣是肯定。」他希望能在瓊斯盃好好表現，爭取參與亞洲盃的機會。

同樣入選白隊的領航猿外籍生丁恩迪，得知李家慷是首度入選國家隊時相當驚訝，「我知道家慷從高中時就是很厲害的球員，他很努力也一直不斷進步，我想這次入選國家隊對他而言是很有意義的事，很開心我們能繼續在國家隊合作。」

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