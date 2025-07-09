拚返亞洲盃一級 台灣女籃重拾「快打」本色

台灣隊林文佑（左）。 （資料照）

〔記者粘藐云／專題報導〕瓊斯盃女子組賽事上週日落幕，台灣隊接下來將出征7月13日開打的亞洲盃女籃二級賽事，目標奪冠重返一級。這次台灣隊找了多名旅外好手助拳，最後在瓊斯盃雖只拿下3勝2負名列第4，但主帥歐森表示，還有時間調整、準備。球評吳敏賢則認為，台灣隊成員都是一時之選，若能找回過往的節奏和快速球風，依舊能打出競爭力。

台灣女籃在2023年亞洲盃僅拿下第8名，遭降二級，今年先從東亞資格賽打起，擊退香港、蒙古，取得亞洲盃二級會內賽門票。這次小組賽和印度、哈薩克及大溪地同組，分組第1直取4強門票，倘若是分組第2、3名，得打4強資格賽，搶最後2席4強，只有冠軍才能重返一級。

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沒有庫克斯 回歸基本面

檢視這次台灣隊在瓊斯盃表現，吳敏賢認為，這次台灣隊進攻上可能有點客氣，加上陣地戰打得較多、節奏較慢，接下來在沒有庫克斯下，應回歸基本面，找回以往快速球風，「需要增加團隊導傳，利用大量出手來換取分數。」

球評︰鋒線群角色更關鍵

吳敏賢也認為，屆時黃鈴娟、林文佑等鋒線群的角色更關鍵，「我們的後場有彭詩晴、彭曉彤，都是有經驗且能把球隊節奏掌控得很好，關鍵在於鋒線群能否跳出來。黃鈴娟和林文佑皆擁有身材優勢又有外線能力，在場上功能性也多，若能把外線穩定度提高，會製造對手很大的防守壓力。」

歐森表示，台灣本土球員在沒有庫克斯下，一樣能發揮得很好，接下來會透過影片分析等，讓球員繼續熟悉沒有她在的情況。193公分的庫克斯在瓊斯盃場均21分、8.5籃板，展現影響力，雖然目前歸化進度未明，卻是未來台灣女籃該努力的方向之一。

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