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世大運隊新氣象 2長人扮要角

2025/07/09 05:30

世大運隊游沁樺。 （資料照）世大運隊游沁樺。 （資料照）

〔記者粘藐云／專題報導〕世大運培訓隊這次在瓊斯盃女籃賽事表現令人驚豔，不僅擊敗以國家隊主力為主的台灣隊，面對日、韓勁敵也毫無畏懼，展現德國世大運奪牌氣勢。

透過導傳 製造外線機會

這次世大運培訓隊由世新大學教練林紀妏領軍，向來重視球隊氣氛的她也打造出讓球員開心打球的環境。球評吳敏賢觀察到，雖然這支隊伍年輕且默契還有待磨合，但瓊斯盃期間她們積極溝通，「像王玥媞瓊斯盃前一、兩場狀況不好，隊友、教練不斷鼓勵、給她信心，後面她漸漸打出UBA得分后的水準。」

這批年輕球員在瓊斯盃找到信心，但屆時世大運小組賽要碰上美國、德國和波蘭，都是歐美球隊且人高馬大。吳敏賢認為，世大運隊在瓊斯盃不少得分都是仰賴球員以個人能力突破，打法相對單調，戰術配合較少，倘若遇到身材更有優勢的隊伍，恐怕有不小挑戰，不妨參考日本隊打法，透過導傳製造機會，拉到外圍投射。

游沁樺、蕭豫玟守護禁區

吳敏賢認為，182公分的游沁樺、185公分的蕭豫玟兩名長人表現相對關鍵，「游沁樺的機動性強，協防範圍廣又有三分球能力，運球也很好，這次瓊斯盃送出不少火鍋，攻守都有一定實力；而蕭豫玟這樣的純中鋒在台灣很少見，她在鞏固籃板、防守上，會有很吃重的角色。」

經歷瓊斯盃洗禮，林紀妏不諱言，目前這批球員經驗上確實不足，但這次瓊斯盃碰上菲律賓，不管是潔丹妮兒或是曾就讀杜克大學的凡妮莎等人，球風都偏歐美，「這對於我們球員來說，有很好對練價值，尤其之後會碰上更高大的球員，怎麼去輪轉、怎麼壓制對手，都是很好學習機會。」

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