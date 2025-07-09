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打破費爸觀戰魔咒 喬帥16度晉8強

2025/07/09 05:30

喬科維奇第16度挺進溫網男單8強。（美聯社）喬科維奇第16度挺進溫網男單8強。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕38歲塞爾維亞老將喬科維奇昨以1：6、6：4、6：4、6：4逆轉澳洲11種子德米納爾，生涯第16度挺進溫布頓網球錦標賽男單8強，也打破瑞士傳奇費德爾在場邊觀戰的「輸球魔咒」。

喬科維奇收下溫網第101勝後，特地向中央球場皇家包廂裡的昔日勁敵費爸致意，已退休的費德爾優雅依舊，穿著帥氣藍色西裝欣賞比賽。

喬科維奇說：「這可能是第一次他來看我比賽時贏球，最近幾場都輸了，能打破魔咒真是太棒。非常榮幸這位偉大冠軍蒞臨，我對他無比尊敬，我們在網壇奮戰多年，非常開心他回到最愛的舞台。」

喬科維奇將與義大利好手科博利爭奪4強門票，續朝追平費爸溫網第8冠、史上最多大滿貫25冠等目標邁進。

義大利頭號種子辛納昨一開賽就以3：6、5：7連丟2盤，情勢岌岌可危，不料保加利亞老將迪米特洛夫第3盤戰至2：2時，因胸肌拉傷退賽，讓他死裡逃生，開賽就在摔傷右肘的辛納，8強將對上美國的謝爾頓。

謝淑薇混雙止步 無緣衛冕

混雙方面，尋求衛冕的謝淑薇與波蘭搭檔傑林斯基，以6：7（7：9）、3：6不敵史蒂芬妮（巴西）／索爾茲伯里（英國），8強止步。小薇將專心拚女雙，她與拉脫維亞名將奧斯塔朋科8強將對決卡琳絲卡亞（俄國）／塞絲蒂亞（羅馬尼亞）。

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