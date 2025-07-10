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12強冠軍強投落難》江國豪開刀 萬能右腕整修

2025/07/10 05:30

12強冠軍強投江國豪。（資料照）12強冠軍強投江國豪。（資料照）

前言︰第6屆WBC世界棒球經典賽將於明年3月登場，台灣隊預賽分在C組強敵如林，日本、南韓、澳洲及捷克都不好惹，大聯盟官方昨宣布東京巨蛋C組賽事門票預計明年1月15日開賣，國內球迷引頸期盼，盼再現12強勇奪世界冠軍熱血劇本，然而12強台灣隊投手群本季普遍表現不佳，甚至多人掛傷號，「12強症候群」浮現。（記者羅志朋）

12強冠軍強投林凱威。（資料照）12強冠軍強投林凱威。（資料照）

〔記者羅志朋／新北報導〕今年江國豪、郭俊麟、莊昕諺、王志煊、張奕、黃子鵬、陳柏清和林昱珉在職棒賽季投得掙扎，吳俊偉因肩傷尚未在一軍亮相，近期黃恩賜手肘長骨刺，且韌帶輕微損傷而下二軍，林凱威季中因肘傷脫離戰線逾2個月，最近才回到一軍，12強冠軍投手群普遍陷入泥淖。

本季12強冠軍投手成績本季12強冠軍投手成績

上月重返一軍 防禦率14.54

富邦悍將右投江國豪在12強出賽3場共投6.1局只失1分，拿下1勝、防禦率1.42，其中對日本共投5.1局無失分，日媒稱讚他是「萬能右腕」，只是12強結束他第2度動右手肘骨刺手術，上月才重返一軍，出賽4場總計投4.1局，防禦率高達14.54。

根治骨刺 按部就班找球感

江國豪表示，去年投12強右手肘感覺有點痠，但不影響投球，打完12強決定開刀根治，沒想到復健期比預期來得更長，內心當然會急，只是急也沒用，只能按部就班找回投球感覺，現在感覺漸入佳境。

今年12強冠軍投手群倒成一片，江國豪認為，12強打完已是11月底，結束後沒辦法完全放鬆，沒多久就要投入訓練備戰新賽季，等於一整年都沒時間休息，多少都會有影響，對他而言影響最大還是手肘動刀。

江國豪坦言，若沒投12強或許右手肘就不一定會動刀，但為國爭光的機會得來不易，他沒想到進職棒還能入選國家隊，無論如何一定要參賽，拿到世界冠軍是生涯最美好的回憶。

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