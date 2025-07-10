12強冠軍強投落難》12強勝投王 張奕連吃敗仗

12強冠軍強投張奕。 （資料照）

苦吞7敗 暫居中職敗投王

〔記者羅志朋／新北報導〕富邦悍將右投張奕在去年12強賽5度登板後援共投8局無失分，進帳3勝、防禦率0，兩屆12強他豪取史上最多的5勝，總計21.1局無失分，堪稱「為大賽而生的男人」，然而，12強賽史勝投王，本季在中職苦吞7敗，暫居聯盟敗投王，防禦率6.02，投得有些掙扎。

國際賽接球季 球員須調適

征戰12強是否會影響職棒賽季調整的話題引發關注，張奕指出，2023年大谷翔平帶領日本勇奪經典賽冠軍，在大聯盟例行賽依然表現得非常好，為什麼大谷做得到？拿到12強世界冠軍後心情起伏會很大，又必須立即備戰新賽季，這是球員自己要去調適的地方，不能當作投不好的理由。

請繼續往下閱讀...

今年開季張奕是悍將先發輪值成員，先發7場戰績1勝6敗、防禦率7.60，季中轉調牛棚並暫代守護神，拿下1勝1敗3救援，共投9局都無失分，表現判若兩人。

張奕表示，季初投球感覺很好，只是後來沒投好，知道問題點在哪裡，現在就是扮演好牛棚投手角色，「我不會因轉後援丟幾場好球就自滿，未來還是想回先發輪值，我對自己的要求非常高。」

今年不少12強冠軍投手飽受傷勢所苦，張奕說，以前不在乎小細節，後來右肩受過大傷，清楚知道要怎麼保護自己，並找到適合自己的方式，如果出現狀況須做必要的保護措施才能延續生涯，這是職業球員的共同課題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法