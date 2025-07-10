12強冠軍強投落難》黃恩賜離線 牛棚支柱傾倒

12強冠軍強投黃恩賜。 （資料照）

〔記者吳清正、黃照敦／連線報導〕12強台灣隊牛棚支柱、中信兄弟黃恩賜手肘傷勢檢查結果出爐，除了原本的骨刺，還發現韌帶輕微損傷，目前決定先不開刀，預定兩週後回診再做進一步評估，本季投手丘能否再看到這名新銳黃衫軍守護神，充滿變數。

除了骨刺 韌帶還輕微損傷

中信終結者吳俊偉12強賽後就出現傷勢，本季尚未於一軍登板，黃恩賜臨危受命，今年扛起兄弟隊最後一道防線，表現超乎預期的好，出賽28場拿下1勝2敗，防禦率僅1.33，目前奪下17場救援成功，領先緊跟在後的台鋼雄鷹林詩翔的16次，黃恩賜原本有機會力拚生涯首座救援王，無奈全季27局的投球，身為守護神，局局、球球都用盡全力，手肘終於受不了向他抗議。

請繼續往下閱讀...

中信總教練平野惠一表示，黃恩賜的手肘傷勢比較複雜，除了骨刺，還有其它一些舊傷，不會急著要他回來，先到屏東二軍基地復健，兩週後再看復元狀況進行評估。

暫不開刀 影響入選國家隊

骨刺雖然不是大手術，通常需休養3個月左右，而今年正規球季到9月28日結束，即使加上9月30日開始的補賽週，現在開刀也可能球季提前結束，為了保留季中歸隊的機會，黃恩賜傾向季後再開刀，希望復健能恢復到可以投球的程度，韌帶損傷則進行PRP注射治療。

黃恩賜不得已已經退出下週明星賽，他和球隊最大願望是充分調養，若有機會在10月季後賽、甚至台灣大賽重回投手丘，將是最好的結果。

然而，黃恩賜也可能因決定暫不積極治療，影響他能否在明年3月入選台灣隊，經典賽再為國效力的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法