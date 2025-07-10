12強冠軍強投落難》降低受傷風險 餅總︰避免春訓進度落後

12強冠軍強投郭俊麟。 （資料照）

〔記者吳清正／台中報導〕去年勇奪世界12強棒球賽冠軍的台灣隊，不少投手今年出現受傷等狀況，台灣隊投手教練林岳平和牛棚教練王建民認為，選手幾乎全年無休的確有較高受傷的風險，但仍要想辦法維持和其它選手一樣的節奏，避免春訓一開始進度落後帶來的危險因子。

12強投手教練王建民。（資料照）

林岳平指出，贏得國際賽冠軍後，選手的心情從極度緊繃瞬間變成極度放鬆，要再做好備戰的心理準備，要花較長的時間，且因為比別人更晚休息，難免想要休更久，造成春訓一開始進度就大幅落後，心理上又開始著急，急著想要趕上別人，可能進一步提高風險。

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12強投手教練林岳平。 （資料照）

林岳平表示，以郭俊麟為例，較晚向春訓營報到，結果在跑步階段就拉傷大腿，雖然不嚴重，進度更加落後，即使給更多調整時間，沒有經過完整的春訓，狀況還是很難拉到最好的水準。

建仔︰開訓前維持體能、重量訓練

王建民表示，球季後再參加大賽，幾乎等於全年無休，本來就比較多風險，而以他的經驗，比賽當下只想全力以赴幫助球隊，不會去想到接下來的春訓，但若春訓進度落後，機會可能給狀況比較好的人，因此要盡量保持和其它選手一樣的節奏，國際賽結束到春訓開訓，至少要保持體能、重量訓練。

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