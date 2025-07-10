12強冠軍強投落難》備戰經典賽 球評︰須有個人化菜單

球評潘忠韋。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕去年12強賽熱潮延續至今年中職賽季，吸引眾多新球迷入場，但不少國手狀況欠佳、甚至被迫養傷，特別是投手群更是影響甚鉅。

12強冠軍強投黃子鵬。 （資料照）

休賽季打國際賽難調整

球評潘忠韋指出，休賽季原本屬於選手休息、調整時間，但國手群面臨更高張力賽事，再回頭面對球季賽，確實難調整。潘忠韋舉中信兄弟黃恩賜為例，雖去年季末才復出，單季累積局數不算多，但近期傳出骨刺症狀。

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潘忠韋說，參與國際賽之後面對球季的調整，投手的難度又大於野手，「投手用球數的累積沒辦法馬上建立，只能循序漸進。原本休息的時候，重新建立投球強度，是一個挑戰。」潘忠韋舉例，樂天桃猿頭號本土先發黃子鵬，今年狀況就受影響。

台灣隊明年3月還要迎接經典賽正賽，屆時除了成績壓力，還有接著到來的隔年賽季。潘忠韋提到，若要避免影響球季狀況，選手訓練恐必須朝「個人化菜單」方向進行。

潘忠韋解釋：「以前和幾位國手聊過，賽季中有機會入選的選手，可能都必須提前有額外因應。身體的小狀況要放大，休賽季的訓練、飲食，要算得更精準，賽季一結束，身體若有狀況都得馬上處理。相信選手有了這幾年大賽經驗，對調整會有幫助。」

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