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12強冠軍強投落難》投打大不同 林安可、撈哥轟不停

2025/07/10 05:30

12強冠軍強打吉力吉撈・鞏冠。（資料照）12強冠軍強打吉力吉撈・鞏冠。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕相較多數投手有個艱難球季，12強冠軍台灣隊不少重砲維持巔峰，上週同場雙響互轟的兩大砲手吉力吉撈・鞏冠和林安可，本季都更上層樓，全力在全壘打排行榜追逐台鋼雄鷹隊的魔鷹，阻止他締造2連霸。

12強冠軍強打林安可。（資料照）12強冠軍強打林安可。（資料照）

林安可與吉力吉撈在6日同場雙響，前天又對中信兄弟敲致命3分彈。本季他雖然因腿傷缺陣數場，6月底歸隊後維持火燙手感，僅出賽35場就敲14轟，回顧過去的本土打者，只有2007年彭政閔的34場比他更快，而林安可的長打率0.767比魔鷹的0.684還高。

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吉力吉撈在2022-23年奪下全壘打王，去年因魔鷹的加入中斷2連霸，今年開季前2個月只敲4轟，但6月份大爆發猛灌8轟，重返競爭行列，朝向連續3年至少20轟的紀錄靠近。

從2021年加入龍隊以來，吉力吉撈遇上比賽用球不彈的時代，但他的長程砲火沒停過，5季已累積85轟，悄悄逼近隊史紀錄，再敲1轟將追平羅世幸，並列隊史第2多，距離陳金茂89轟的龍隊全壘打王紀錄也不遙遠，可望在本季就登基。

陳晨威暫居聯盟雙冠王

不只是吉力吉撈・鞏冠和林安可的砲管健在，樂天桃猿陳晨威也是另一個維持巔峰的12強打者，本季以73安、14盜暫居聯盟雙冠王，依舊是聯盟最好的開路先鋒之一。

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