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職籃選秀時間難產 新人苦等唱名

2025/07/10 05:30

TPBL、PLG選秀會時間遲遲沒有公告，以UBA得分王、健行科大一哥劉丞勳為首的新人，只能繼續等待唱名。（資料照）TPBL、PLG選秀會時間遲遲沒有公告，以UBA得分王、健行科大一哥劉丞勳為首的新人，只能繼續等待唱名。（資料照）

2聯盟還在討論 合作或合併事項

2025職籃選秀焦點球員2025職籃選秀焦點球員

〔記者盧養宣／台北報導〕職籃進入被球迷戲稱為「真季後賽」的休賽季，兩聯盟持續尋求合作與合併可能性，協商進度牽動相關時程安排，選秀會時間也因此難產，預計投入選秀的新人只能保持訓練維持狀態，繼續等待名字被叫到、獲得指名的那一刻。

曾信武（資料照）曾信武（資料照）

PLG和T1去年7月3日合辦體測會，一度有意舉辦聯合選秀，不過隨著合併破局也告吹，PLG選秀率先在去年7月12日登場，TPBL則在23日舉行，但今年至今仍遲遲沒有消息。

喬納森（資料照）喬納森（資料照）

關於今夏的選秀時程，PLG副會長陳建州先前曾表示程序將於7月中展開。TPBL秘書長齊文駿則指出，預計安排7月30日進行體測，聯盟選秀8月11日登場，先以各自準備為主。

魏芃禾（資料照）魏芃禾（資料照）

TPBL、PLG 恐推遲選秀

徐宏瑋（資料照）徐宏瑋（資料照）

據了解，由於球團仍在針對合作或合併等議題進行討論，上述相關時程可能都將延後，TPBL原計畫7月初開放報名選秀，後來也暫緩進行，不排除兩聯盟仍有共同選秀的機會。對於選秀相關問題，兩聯盟都相當低調並未正面回應，PLG表示內部還在討論中，TPBL則表示若有消息將儘早發布。

林韋愷（資料照）林韋愷（資料照）

對於TPBL原定的體測、選秀時間點可能將延後，有高層認為這代表兩聯盟更有機會合作，才需要調整日期，對兩聯盟的對話進度表示樂觀。

UBA得分王 劉丞勳受矚目

本屆預計投入選秀的焦點新人以UBA歷史得分王、健行科大一哥劉丞勳為首，台灣師大後衛林韋愷先前出現在CBA選秀名單，對於參加台灣職籃選秀抱持開放態度，另外台灣藝大前鋒喬納森今年正式取得身分證，也將以本土球員身份投入選秀。

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