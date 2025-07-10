國王拚3連冠 新帥大有來頭

國王新帥派翠克(中)曾帶隊來台灣打東超比賽，與時任富邦勇士主帥許晉哲(左)以及球員張宗憲(右)合影。（取自東超臉書）

東超冠軍教頭 派翠克接任

〔記者粘藐云／台北報導〕連兩季奪冠的新北國王昨宣布由來自美國、執教資歷豐富的派翠克執掌兵符，他效力日本B聯盟千葉噴射機時曾帶隊來台參賽，台灣球迷對他並不陌生，他期待能幫助國王完成3連冠霸業。

國王上季在PLG奪冠後，本季轉戰TPBL，在年度MVP林書豪帶領下捧起隊史第2冠，但球季一結束，前主帥萊恩、助理教練馬克和洋將曼尼高一起離隊，冠軍班底宣告解體。但總教練一職並未懸缺太久，昨宣布由57歲的派翠克接任，他自2003年起擔任教練，任職球隊遍及歐洲及日本，執教經驗豐富。

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派翠克在2022至2024年執教千葉噴射機，帶隊在2022-23球季獲得B聯盟亞軍，一舉取得東超門票，他也幫助千葉噴射機奪下2023-24球季的東超冠軍。不僅如此，派翠克和台灣淵源深厚，過去他曾推薦張宗憲赴德國打球，也因指導過國際運動品牌的訓練營，和富邦勇士領隊許晉哲有交情。

派翠克對亞洲文化也很了解，可望和國王球員擦出新火花，國王總經理毛加恩說：「派翠克是很重視防守、籃球智商極高的教練，我想明星球員可以從他身上獲得啟發，對於培養年輕球員也有一套。」

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