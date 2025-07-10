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溫網》逆轉強敵 謝淑薇闖女雙4強

2025/07/10 05:30

謝淑薇（右）攜手奧絲塔朋科，挺進溫網女雙4強。（美聯社）謝淑薇（右）攜手奧絲塔朋科，挺進溫網女雙4強。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第4種子謝淑薇攜手拉脫維亞名將奧絲塔朋科昨於溫布頓網球錦標賽，以6：7（4：7）、6：3、6：2逆轉卡琳絲卡亞（俄國）／塞絲蒂亞（羅馬尼亞），復仇雪恥，挺進女雙4強。

復仇馬德里被直落二

謝淑薇／奧絲塔朋科年初澳洲公開賽打下女雙亞軍，首度溫網合拍過關斬將，又與非種子黑馬卡琳絲卡亞／塞絲蒂亞狹路相逢。小薇組合汲取5月馬德里紅土賽4強直落2落敗的教訓，如今在球速偏快的綠茵賽場，歷經逾2小時40分鐘的3盤激戰，終於斬斷俄羅組合從馬德里迄今的8連勝。

謝淑薇雖與波蘭老戰友傑林斯基在混雙8強止步，衛冕失利，小薇專注拚女雙，已生涯第6度躋身4強，被譽為「百搭天后」的她過去與3位不同搭檔4度笑捧女雙冠軍，接下來將挑戰個人第5座溫網金盃。

艾卡拉茲連3年晉4

男單方面，西班牙名將艾卡拉茲以6：2、6：3、6：3橫掃地主最後希望諾里，連續3年打進4強，延續近來23連勝氣勢，將與美國第5種子弗里茲爭奪決賽門票。由於大會賽程安排，艾卡拉茲擁有2天休息時間，他笑說要找觀眾席上第3代《蜘蛛人》影星湯姆霍蘭德比拚高爾夫。

白俄羅斯球后莎巴蓮卡拒絕爆冷，4：6、6：2、6：4逆轉德國老將西格蒙德，3度躋身女單4強，WTA利雅德年終賽門票到手，下個對手為美國13種子阿尼西莫娃。

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