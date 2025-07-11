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林智勝告別9球場巡禮 雄鷹最入戲

2025/07/11 05:30

龍隊老將林智勝將在今年9月初舉辦引退式，下半季每週出賽頻率大約2、3場。（資料照）龍隊老將林智勝將在今年9月初舉辦引退式，下半季每週出賽頻率大約2、3場。（資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍林智勝發揮老將價值，帶領龍軍下半季打出戰績領先的開局，本週在洲際打完龍象大戰後，將迎接引退巡禮的第一站斗六，8月初更是例行賽最後1次以選手身份造訪澄清湖，台鋼雄鷹已在構思紀念禮物，盼讓「大師兄」在最具意義的澄清湖留下回憶。

球星收到的引退禮物也是球迷關注話題之一，中職各隊已開始構思送給「大師兄」林智勝的禮物。（資料照，中央社）球星收到的引退禮物也是球迷關注話題之一，中職各隊已開始構思送給「大師兄」林智勝的禮物。（資料照，中央社）

今年球季結束就引退的林智勝，即便今年開季一軍出發，卻幾乎沒有出賽機會，直到龍隊瀕臨淘汰才升一軍，一回球隊就以43歲172天奪下史上最年長的野手MVP，上週對獅隊更猛敲3安3打點，扮演龍隊打線的精神領袖，下半季出賽機會提升不少。

林智勝引退球場巡禮林智勝引退球場巡禮

一週出賽2、3場 引退首站在斗六

有別於上半季幾乎無出賽空間，龍隊總教練葉君璋曾說，接下來林智勝大概一週上2、3場左右，關鍵時刻也需要他代打。今年龍隊的代打處於低迷狀態，不僅打擊率1成54，得點圈打擊率掛蛋，還沒貢獻打點。

林智勝的引退系列賽已確定在9月5至7日於大巨蛋舉辦，引退巡禮的第1站將在15、16日的斗六球場登場，這將是他選手生涯最後1次造訪斗六，這座他曾在2013年5月5日締造生涯1000安的球場，生涯304轟有4轟也在此地。

球星收到的引退禮物，是球迷關注話題之一。（資料照）球星收到的引退禮物，是球迷關注話題之一。（資料照）

澄清湖意義非凡 鷹樂祭加碼致敬

林智勝曾說，原本希望能在澄清湖球場引退，畢竟是自己第1次上場的地方，也是敲最多轟的球場紀錄保持人（62轟）。而龍隊將在8月1至3日作客澄清湖，這是林智勝在例行賽最後1次造訪，屆時正好是台鋼球團的「鷹樂祭」，將會吸引不少球迷進場，有機會聽見全場高歌大師兄的應援曲，為他獻上祝福。

台鋼領隊劉東洋指出，有聽林智勝在媒體說澄清湖是回憶最多的球場，也是培養出他的球場，球團正在構思如何送他一個有意義的紀念禮物。至於是否會有儀式，劉東洋表示會尊重味全龍的想法，「畢竟林智勝是龍隊的選手，但有可以幫忙做的，我們都會幫忙。」

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