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只有羅戈穩 考驗計畫通建仔

2025/07/11 05:30

羅戈（資料照）羅戈（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕最近投手群頻頻出狀況的中信兄弟，今天起在洲際主場和味全龍3連戰，首戰推出表現最穩定的羅戈先發，希望能穩住戰局，也考驗投手教練王建民的調度。中職已連續2天比賽打不成，期待天公作美。

中信從上半季末至今5戰4敗，也因此痛失上半季冠軍，先發洋投狀況多是關鍵之一，唯獨羅戈表現最穩定，最近8次先發只有1敗，拿下6勝，連3場投出優質先發內容，今年對戰味全5場，防禦率也只有1.69。

中信德保拉因為肩膀不適，6月2日之後沒有出賽過，傷後的2次牛棚都出現手臂不舒服的情形，球團已安排再度接受MRI檢查，何時能歸隊還沒有時間表，入替先發輪值的新洋投李博登，出賽2場還沒有贏過，最多只投4局。

而一度以7勝單獨領先的黃博多，最近3場先發一勝難求，吞下2敗，投16局被擊出21支安打失10分。王建民指出，主因是黃博多最近經常球數落後，被迫投好球就讓打者比較容易掌握，必須加強控球，並積極進攻好球，先搶下好球數，球路才有比較多的運用空間。

味全下半季戰績3勝1敗排名第1，今天由龍聖先發，龍聖本季對中信4場還沒有贏過，承擔1場敗投，對戰防禦率2.39。

台鋼雄鷹昨天澄清湖主場比賽又泡湯，已經連3場延賽、5天都未比賽，今天揮軍北上新莊，和富邦悍將3連戰，或許能避開多雨的中南部，早日正常出賽。

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