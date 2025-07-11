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38歲慘摔驚魂 喬帥改寫4強紀錄

2025/07/11 05:30

喬科維奇晉級溫網男單4強，也是第52次大滿貫4強榮耀。（美聯社）喬科維奇晉級溫網男單4強，也是第52次大滿貫4強榮耀。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕喬科維奇激戰4盤，6：7（6：8）、6：2、7：5、6：4逆轉義大利年輕對手科博利，38歲塞爾維亞老將第14次晉級溫布頓網球錦標賽男單4強，再創歷史紀錄，下個對手為球王辛納，龍爭虎鬥備受矚目。

第14次晉級 強碰球王辛納

韌性十足的喬科維奇，再度克服先丟首盤劣勢，雖然賽末點底線打滑摔倒，所幸並無大礙，最終擺脫23歲科博利的糾纏，「其實摔得蠻慘，但草地比賽就是這樣。希望不會受到影響，身體盡快恢復，找回最佳狀態出賽。」

身為「三巨頭」中奮戰賽場最後一人，喬科維奇打下全英草地俱樂部第102勝、第52次躋身大滿貫4強，距離追平瑞士傳奇費德爾8冠王、挑戰史上最多大滿貫25冠等目標，就差最後2勝。

至於辛納右肘傷勢無礙，7：6（7：2）、6：4、6：4再挫美國「左手重砲」謝爾頓，義大利頭號種子重返4強，也一掃前役滑倒受傷的陰霾。另組4強對戰，則由志在3連霸的西班牙衛冕者艾卡拉茲單挑美國一哥弗里茲。

女雙4強戰今晚登場，謝淑薇攜手拉脫維亞悍將奧絲塔朋科，強碰去年4強逆轉她的美捷衛冕軍，期許復仇率第4種子「台拉組合」挺進決賽。去年溫網奪冠的頭號種子湯森（美國）／西妮亞可娃（捷克），昨以7：6（7：2）、6：3擊敗第10種子巴波絲（匈牙利）／史蒂芬妮（巴西），準決賽門票到手。

去年謝淑薇與比利時梅騰絲榮膺溫網第1種子，4強遭到第4種子湯森／西妮亞可娃3盤逆襲，如今再相逢，「台灣一姊」搭檔換成「O妹」，又強碰左右開弓的原班人馬，「百搭天后」小薇和戰友都得提升狀態才能扳倒勁敵，生涯第5度問鼎草地大滿貫金盃。

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