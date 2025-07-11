WTT美國大滿貫賽》兩場五局大戰 林昀儒3線告捷

林昀儒（左）與鄭怡靜聯手挺進混雙4強。（取自WTT網站）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒昨天攜手鄭怡靜在WTT美國大滿貫賽，5局扳倒日本第4種子松島輝空／張本美和，收下混雙4強門票，此外，小林在男單、男雙也都成功告捷，單日收下3勝。

東京奧運混雙銅牌林昀儒／鄭怡靜在今年5月世錦賽才重新合體，這次在美國大滿貫賽8強賽展現默契和實力，以11：5、12：10、8：11、9：11、11：7擊敗松島輝空／張本美和。

請繼續往下閱讀...

對於能贏下世界排名第4的日本混雙，林昀儒表示：「我們開局打得不錯，雖然領先後有一些亂流，但我們也有堅持住。」兩人將與南韓第2種子林鐘勳／申裕斌爭奪決賽門票，鄭怡靜也喊話：「會全力以赴去拚。」

林昀儒在男單32強面對世界排名83名的陳顥樺贏得驚險，他在先贏兩局後因失誤過多，被對手後來居上，好在第5局找回節奏，最終以12：10、11：4、5：11、3：11、11：6險勝。小林將與中國選手向鵬爭奪8強門票，過去他3次對決都奪勝。

男雙方面，林昀儒／高承睿以11：9、11：8、11：6橫掃阿根廷組合羅倫佐／西富恩特斯，快意挺進男雙8強。女雙第4種子鄭怡靜／李昱諄以8：11、13：11、11：5、9：11、11：4力退智利組合，闖進8強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法