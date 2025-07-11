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世大運鈍劍F4 搶攻頒獎台不輕敵

2025/07/11 05:30

世大運男子鈍劍隊感情融洽，陳弈通受訪時，隊友（見圖）在旁起鬨。（記者李惠洲攝）世大運男子鈍劍隊感情融洽，陳弈通受訪時，隊友（見圖）在旁起鬨。（記者李惠洲攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕從未在世大運斬獲獎牌的台灣擊劍隊，如今由巴黎奧運國手陳弈通及經驗豐富的陳致傑攜手岳哲豪、許勝閎，組成男子鈍劍「F4」，期許延續6月亞錦賽奪團體銅牌氣勢，在德國萊茵魯爾世大運為台灣擊劍奪首面獎牌。

陳瑞安（記者李惠洲攝）陳瑞安（記者李惠洲攝）

與世錦賽撞期

世大運擊劍男子鈍劍隊陳致傑（右起）、陳弈通、教練陳柏槐、岳哲豪與許勝閎，力拚台灣擊劍首牌。（記者李惠洲攝）世大運擊劍男子鈍劍隊陳致傑（右起）、陳弈通、教練陳柏槐、岳哲豪與許勝閎，力拚台灣擊劍首牌。（記者李惠洲攝）

另類奪牌優勢

教練陳柏槐昨在國訓中心媒體日表示，亞錦賽與世大運間隔時間短，訓練以維持強度為主，本屆有機會尋求站上頒獎台，關鍵是世錦賽在7月21至30日於喬治亞登場，和7月16至27日登場的世大運強碰，預料較多國家會以世錦賽為主，「但我們還是不能輕敵，不管對手是誰都要先把自己準備好。」

陳弈通、陳致傑、許勝閎、岳哲豪今年2月開始一起訓練，除了世大運，最重要還有明年名古屋亞運，4人平時就像「小屁孩」一樣相互打鬧。昨陳弈通接受採訪時，其他人在後面拿手機，並故意打錯陳弈通的名字，原因是「我們知道陳弈通討厭人家打錯他名字，所以想故意鬧鬧他！」場面相當歡樂。

台瑞混血陳瑞安

競技體操搶牌

女子競技體操最大焦點是台灣、瑞典混血好手陳瑞安，想測試自己的能耐，以挑戰獎牌為目標。教練鄭焜杰評估，本屆有望尋求世大運首面女子獎牌，不僅陳瑞安個人全能，團體及其他人單項都有機會。

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