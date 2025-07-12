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范國宸水啦 新莊主場下半季開胡

2025/07/12 05:30

范國宸水啦 新莊主場下半季開胡悍將范國宸（後）敲出再見2分砲，激動擁抱總教練陳金鋒。
（記者陳志曲攝）

悍將范國宸（左）獲選單場MVP，與女兒跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）悍將范國宸（左）獲選單場MVP，與女兒跳舞慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕中職歷經3天因雨延賽終於打成1場比賽，竟然在只差1人出局就結束時豬羊變色，張育成纏鬥到滿球數安打上壘重燃反撲希望，范國宸抓第2球轟出生涯首支再見全壘打，幫助富邦悍將以2：1氣走台鋼雄鷹，下半季新莊主場首勝神奇開張，范國宸本季第2次獲選單場MVP，即便全身被潑濕仍開心地說：「原來再見全壘打是這種感覺！」

生涯初嘗再見轟 享受潑水浴

台鋼艾速特用74球投6局，富邦魔力藍用89球投7局，聯手為這場投手戰定下基調，5局上顏郁軒、王博玄相繼安打，陳飛霖代打擊出高飛犧牲打，助台鋼攻下兩隊前8局唯一分數。富邦有7個半局攻上壘包，總缺適時一擊還被雙殺兩次，9局下台鋼派林詩翔關門，連拿兩出局後面對張育成，滿球數時被敲安打，范國宸一棒結束比賽。

張育成（記者陳志曲攝）張育成（記者陳志曲攝）

范國宸（左三）生涯初嘗再見轟滋味，隊友一擁而上慶祝。（記者陳志曲攝）范國宸（左三）生涯初嘗再見轟滋味，隊友一擁而上慶祝。（記者陳志曲攝）

張育成關鍵安 富藍戈奪勝

「不敢相信！好像做夢一樣！」范國宸指出，打到球的感覺雖很不錯，因為沒有這個經驗，第一時間非常緊張，在本壘旁仔細觀看球的飛行軌跡，很怕轉出去變成界外球，雖被隊友拿礦泉水、運動飲料潑得全身濕，當下還蠻享受的，張育成的安打其實很關鍵，讓林詩翔的投球方式與節奏都不一樣，「打以前我有先思考過，其實還是應該先跑壘，如果沒過就尷尬了。」

富邦總教練陳金鋒對結果並不驚訝，他表示，因為都有持續上壘，每個人都想幫助球隊，魔力藍也表現得非常好，守備、打擊、投手三個環節都配合到，贏球的機率自然提高，讓富藍戈後援兩局是考慮萬一追平比數，進入延長賽還有張奕能上，兩個投手都能跨局投球。

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