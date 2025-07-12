世大運誓師 5戰將獲總統點名

總統賴清德（右二）昨為世大運授旗，並視察選手練習狀況。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕2025德國萊茵魯爾世大運將在7月16至27日登場，總統賴清德昨親自南下國訓中心為台灣代表團授旗並致贈加菜金，由「體操精靈」丁華恬代表接受，她也秀了一招「後拔腿」，展現青春活力。

總統賴清德與世大運代表團合影。（記者李惠洲攝）

7/16開幕 我196人出征

今年世大運台灣共派出196名選手角逐田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道、排球、划船及沙灘排球等15種競賽。

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賴總統勉勵選手延續去年巴黎奧運、世界12強棒球勇創佳績的氣勢，還特別點名這次焦點選手，包含「柚子同學」高承睿、「台灣蝶王」王冠閎、體操女將丁華恬、田徑女將張博雅、陳彩娟等人。

上屆世大運台灣共斬獲10金、17銀、19銅，締造境外最佳紀錄，這屆依舊精銳盡出，上屆勇奪200蝶銀牌的王冠閎，發下豪語要挑戰金牌，過去台灣在世大運游泳從未奪金，他期盼能完成這項艱難任務。另外，田徑項目上屆收下1金、2銀、2銅，這次也派出26人參賽。

首度參加世大運的女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣相當興奮，她自認經過全中運、靜岡國際邀請賽、亞錦賽等賽事洗禮，心態成熟不少，目標挑戰獎牌。男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂則是最後一次參賽，他表示，保持平常心但希望在戰術上大膽嘗試，也要爭取世錦賽積分。

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