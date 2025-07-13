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0好3壞2個讚 高宇杰大膽屠龍

2025/07/13 05:30

兄弟高宇杰4局下敲進2分打點，率隊取得對戰龍隊4連勝。 （中信兄弟提供）兄弟高宇杰4局下敲進2分打點，率隊取得對戰龍隊4連勝。 （中信兄弟提供）

〔記者龔乃玠／台中報導〕遇到滿壘0好3壞的「紅燈」狀況，中信兄弟高宇杰昨在4局下罕見收到「綠燈」指令，勇敢揮出帶2分打點的逆轉長打，率隊猛攻4分大局，終場以6：3重挫味全龍，在龍象大戰豪取4連勝。

詹子賢（中）敲出本季第8轟，回休息室與教頭平野惠一擊掌慶祝。（中信兄弟提供）詹子賢（中）敲出本季第8轟，回休息室與教頭平野惠一擊掌慶祝。（中信兄弟提供）

收到違常理指令

一棒逆轉戰局

中信在4局下逮到味全洋投龍聖控球不穩，追至1分差後又獲2次保送，高宇杰再連選3顆壞球，往三壘跑壘指導員方向一瞄，竟發現沒有「不攻擊」暗號，而是雙手比出「2個讚」，生涯首度在0好3壞的球數將球揮進場內，形成三壘車布邊的二壘安打，引爆洲際球場16603人歡呼。

「那是個很困難的局面。」總教練平野惠一坦言，龍聖當時控球不穩，下一棒又是對他很有心得的張仁瑋，要做出判斷很困難，但就是交給選手積極攻擊，「小高做出很好的判斷，那是很需要勇氣的揮棒，非常關鍵的一擊！」

賽前高宇杰生涯累計21打席在0好3壞有結果產生，都是靠保送上壘，他自己也說，印象中沒在0好3壞打出去過，「當下是覺得若再等待，對方會積極進攻好球帶，自己可能處於被動，心想就大膽攻擊，有好的結果是賺到了。」

中信由詹子賢本季第2次扛下先發四番，5局下夯出2分彈，平野表示，中心棒次近期有點低迷，讓詹子賢扛四番刺激一下打線，跟陳俊秀都有做到中心打者的任務。

詹子賢先發四棒

成功刺激打線

味全打線排入陳子豪和林智勝，2位「前兄弟」生涯首度披龍袍在洲際同場先發，結果合計9打席無安打、3次得點圈打擊無建樹，形成打線斷層，其中陳子豪生涯對中信36支3，對戰打擊率剩0.083。

平野坦言，在他內心中，真的是希望陳子豪可以打出好成績，畢竟曾經同隊，「但現在不同隊，一定是要壓制他。」

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