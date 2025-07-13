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林智勝不缺席砲戰 回應390940張票

2025/07/13 05:30

魔鷹（記者陳志曲攝）魔鷹（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠、林宥辰、羅志朋／連線報導〕中職全壘打王林智勝確定參戰全壘打大賽，以43歲之齡打破最老參賽紀錄，即便已在明星賽奪過史上最多3冠，這次沒去想結果，只希望回應球迷的投票；儘管去年全壘打大賽冠軍魔鷹宣布辭退，林安可仍會參賽跟林智勝一較高下，而同樣辭退的張育成則祝福「大師兄」奪冠。

林智勝將以43歲之姿參加全壘打大賽。（味全龍提供）林智勝將以43歲之姿參加全壘打大賽。（味全龍提供）

張育成祝大師兄奪冠

林智勝在2009、15、16年奪過全壘打大賽冠軍，今年獲球迷39萬940張選票，排名全壘打大賽參賽者第5多。他說，將帶著愉快的心情參賽，因為是球迷投票，必須要出席，加上是最後1次的全壘打大賽，盡力而為就好。

後天將以選手身份最後造訪斗六球場，迎接引退巡禮第1站，林智勝聽聞台鋼球團已在構思為他準備紀念大禮，直呼很感謝，「現在還沒有特別的感覺，或許到當天就會有了。」富邦悍將隊長張育成則預祝林智勝拿到全壘打大賽冠軍，「期待賢拜寶刀未老，可以打敗所有人。」

林安可表態參賽到底

魔鷹雖有最多球迷投票挺他蟬連全壘打大賽冠軍，但他昨解釋並非不想參賽，實因鎖骨不適而必須放棄衛冕機會。獲第2多球迷選票支持的林安可仍會參加，「我會盡力去打，不會辭退，大家投票給我，就想說回饋給球迷觀眾。」林安可昨單場雙響砲，本季累計16轟，在休息室的慶祝舞蹈也讓獅迷看得很開心。

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