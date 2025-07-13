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3分砲不是重播 林安可兩次都轟左投

2025/07/13 05:30

獅隊主場移師澄清湖，開出破萬人票房佳績。（統一獅提供）獅隊主場移師澄清湖，開出破萬人票房佳績。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／高雄報導〕受到颱風丹娜絲影響，統一獅昨、今兩天主場移師高雄澄清湖和樂天桃猿交手，主砲林安可持續「轟」狂演出，單場3安猛打賞，包含2支3分砲、合計7打點，助獅11：4大勝。樂天「南征」歷經3度延賽，昨本週首戰就大敗。

獅隊林安可連3場開轟，累計16轟緊追排頭魔鷹。（統一獅提供）獅隊林安可連3場開轟，累計16轟緊追排頭魔鷹。（統一獅提供）

16轟緊追魔鷹

加碼罕見盜壘

樂天洋投魔神樂昨賽前7勝和威能帝並列隊上最多，防禦率2.11是隊內先發投手最佳，但1局下1顆內角偏高速球卻遭林安可砲轟，讓原本落後1分的獅隊倒以2分領先。

猿隊4局上追成3平，但林安可4局下選到保送後盜壘，隨後靠潘傑楷安打回壘得分，5局又擊出帶打點安打，6局面對中繼左投劉昱言再擊出3分砲，本季16轟獨居排行榜第2名，緊追台鋼洋砲魔鷹的19轟，個人上演本季第2度單場7打點，另跑回4分。

生涯初期一度「恐左」的林安可，昨兩轟都面對左投，本季對左投6轟、對戰打擊率高達4成04，打擊率還比面對右投3成41高。

獅隊教頭林岳平指出，球隊透過很多訓練協助選手面對左投，目前對戰成績並不差。林安可連3場開轟、近3戰5轟的火力驚人，被問及能否分享特訓內容，他則笑說：「不能。」

林安可說，打擊策略是盡量不要揮擊引誘球，掌握能攻擊的球路，很幸運都有掌握到，至於本季罕見的第2盜，他則透露是教練下達戰術。

獅隊因颱風重創台南球場而被迫「搬家」，昨在「統一獅X三麗鷗」聯名主題日加持下，票房開出10077人。

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