1分差拒絕重播 林詩翔守住後勁勝利

郭阜林（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕同樣是9局下台鋼雄鷹1：0領先富邦悍將，前天台鋼守護神林詩翔被范國宸轟出再見兩分砲承擔敗投，昨林詩翔再度登板關門，這次他讓對方擊出雙殺打，順利守成拿下本季第17次救援成功，與中信兄弟黃恩賜並列救援榜首，最終台鋼1：0完封勝悍將，也彌補前役之憾。

林詩翔（右）驚險守成，拿下第17次救援成功。（記者陳志曲攝）

彌補前一場放火遺憾

雄鷹洋投後勁笑納本季最強9勝與跨季19連勝。 （記者陳志曲攝）

林詩翔昨上場有驚無險，他先保送張育成，再讓范國宸擊出雙殺打，接著又投出保送和暴投，悍將進佔得點圈，所幸林詩翔及時穩住陣腳解決代打高捷終結比賽。台鋼靠3局上郭阜林適時敲安，打下勝利打點。

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後勁跨季19連勝

「領先1分其實很緊張。」台鋼總教練洪一中指出，這場運氣不錯，2次保送中間卡1個雙殺，最近林詩翔投球比較沒自信，怕被打所以投球太用力，手部不聽使喚導致控球失準，「詩翔要是不敢投，沒信心的話，球隊就危險了，還是會讓他繼續投，希望他盡快找回信心。」

台鋼洋投後勁表現威風八面，先發6局被敲4安無失分拿下傲視全聯盟的第9勝，本季第6度獲選單場MVP，豪取跨季19連勝，持續挑戰潘威倫跨季21連勝的聯盟紀錄，同時他對悍將取得跨季連32局無失分，堪稱「悍將剋星」，追平樂天桃猿黃子鵬對單一球隊跨季最長連續局數無失分的聯盟紀錄，對手同樣是悍將，後勁只要再對悍將投1局無失分，即可締造新猷。

後勁過去效力樂天桃猿曾擔任終結者，知道把守最後一道防線的難度，眼見林詩翔前天砸鍋、昨驚險守成，「我相信我們的終結者，我也當過終結者，知道在1分差的比賽登板關門非常艱辛，只要有1球失投都有可能改變戰局，無法為球隊守住勝利，我相信詩翔能守下這1局。」

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