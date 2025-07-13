瓊斯盃》賀丹賀博四手聯彈 台灣藍打爆澳洲

賀博拿下台灣藍最高16分。（記者林正堃攝）

兄弟上演灌籃秀 率隊開紅盤

台灣藍林庭謙跳投得分。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組昨點燃戰火，台灣藍隊全員皆兵，終場以90：56輕取澳洲聯隊開出紅盤，連3年返台參賽的「賀家兄弟」輪番上演暴扣美技，讓新莊體育館球迷陷入瘋狂。

賀丹暴扣得分，全場貢獻8分8籃板，台灣藍隊大勝澳洲開紅盤。（記者林正堃攝）

台灣藍隊由「旅外三俠」劉錚、陳盈駿和林庭謙領銜，加上混血好手賀丹、賀博等人，為8月5日登場的亞洲盃備戰，昨面對實力有段差距的澳洲聯隊，一開賽就火力全開，團隊首節轟出6記三分彈，取得32：6的大幅領先，賀丹、賀博接連上演灌籃秀嗨翻全場，打完上半場藍隊就以54：16遙遙領先，讓勝負提前定調。

請繼續往下閱讀...

旅外三俠領銜 成功執行戰術

藍隊昨上場12人都有分數進帳，賀博攻下全隊最佳16分，林秉聖挹注14分，歸化長人高柏鎧開打前因左小腿骨瘀傷一度無法確定能否出賽，不過昨仍先發上場，出賽3分40秒拿下2分。

林庭謙首節就飆進3顆三分球拿下11分，點燃球隊攻勢，他指出，團隊此役打得很有活力，「澳洲隊可能也還沒有發揮他們的水準，我們就是貫徹教練圖齊的策略，做好防守。」

台灣藍隊今晚7點將對上菲律賓，力拚2連勝，這場也是去年的冠、亞軍對決，昨天休兵的菲律賓這次來台陣容包括前高雄海神主控布銳克曼、國家隊主力前鋒阿班多，甚至還有曾入選NBA最佳防守第二隊的前雷霆好手羅伯森，實力不容小覷。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法