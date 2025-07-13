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喬帥撐到4強 目送雙巨頭爭霸

2025/07/13 05:30

球王辛納（右）直落三擊敗喬科維奇。（美聯社）球王辛納（右）直落三擊敗喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利球王辛納昨以6：3、6：3、6：4橫掃38歲老將喬科維奇，首度闖進溫布頓網球錦標賽男單決賽，今晚將對決志在3連霸的西班牙名將艾卡拉茲，重演法國公開賽壓軸好戲。

艾卡拉茲（法新社）艾卡拉茲（法新社）

「很高興再次和艾卡拉茲同場競技，我知道很艱難，也非常期待。」23歲的辛納準備一雪法網錯失3個冠軍點遭大逆轉之恥，「當時難過失眠，但不會耿耿於懷。若我腦子裡想太多，就不會再有機會打決賽。」

艾卡拉茲挑戰3連霸 對決球王辛納

雖然辛納生涯對戰艾卡拉茲以4勝8負居下風，且自去年印地安泉起苦吞5連敗，今晚仍會全力扭轉局勢，「他是奪冠熱門，在這裡連續兩次稱霸，如今又打進決賽。在草地擊敗他相當困難，但我喜歡這種挑戰。」

22歲的艾卡拉茲以6：4、5：7、6：3、7：6（8：6）力退美國的弗里茲，延續24連勝氣勢，再拿1勝就成為公開年代史上第5位在溫網締造3連霸的球星，並比肩瑞典傳奇柏格，成為史上僅有兩名連兩年包辦法網、溫網雙料男單冠軍的球員。

「三巨頭」時代落幕，辛納與艾卡拉茲強勢接棒，連續第7項大滿貫賽壟斷金盃，證明「雙巨頭」世代已到來，喬科維奇坦承，確實老了身體疲憊，「這些傢伙年輕力壯，狀態正好，感覺自己像是半空油箱，根本不可能贏。」

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