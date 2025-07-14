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威能帝14K 除獅掛保證

2025/07/14 05:30

樂天桃猿威能帝締造隊史紀錄的單場14次三振，率隊完封獅隊。 （記者李惠洲攝）樂天桃猿威能帝締造隊史紀錄的單場14次三振，率隊完封獅隊。 （記者李惠洲攝）

林子偉、梁家榮開轟

桃猿林子偉開轟。（記者李惠洲攝）桃猿林子偉開轟。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕樂天桃猿洋投威能帝，昨作客澄清湖出戰統一獅隊上演三振秀。威能帝僅用98球完成7局、無失分，還送出破個人生涯新高、締造隊史紀錄的單場14次三振，隊友林子偉、梁家榮各敲1轟支援，桃猿眾將合力以4：0完封獅隊。

桃猿梁家榮開轟。（記者李惠洲攝）桃猿梁家榮開轟。（記者李惠洲攝）

對戰5勝0敗

防禦率1.83

威能帝例行賽堪稱「除獅」保證，連同昨役，9次面對獅隊，共拿5勝0敗、對戰防禦率1.83。威能帝上回對獅隊輸球，是去年季後挑戰賽敗給獅隊前王牌古林睿煬，但當時他也交出7局失2分的壓制成績。

威能帝原本單場最多三振數是12次，昨他僅被擊出2安打，2至3局一度連5打席送出三振，而前一天讓猿隊另一位強投魔神樂投不滿5局、單場0三振的獅隊打線，先發全員都被威能帝三振過。威能帝不僅K破個人紀錄，還成為中職史上首位7局百球內完成至少14次三振的投手。中職前2位7局可投14K的投手為三商虎涂鴻欽（1990對味全龍、7局136球14K）、兄弟養父鐵（2001對中信鯨、9局117球16K）。

隊史、個人

單場最多三振

威能帝說，這也是他職棒生涯單場最多三振的一次，他透露：「比賽途中，我沒有去算三振次數，投完退場之後，隊友魔神樂才跟我說我破了自己紀錄。」猛飆K，也讓威能帝以89K超越兄弟羅戈的82K，躍居三振王。

威能帝生涯對獅隊頗有心得，他笑說並不知原因，「我知道他們有很多好打者，因此我更專注在自己的每一球，因為只要犯錯，就有可能被長打狙擊。」

樂天桃猿總教練古久保健二賽後以「無話可說，非常完美。」形容威能帝的好投。古久保指出，威能帝和捕手張閔勛搭配溝通有策略、節奏感也很好，造就昨好投。威能帝也說：「和閔勛搭配，每次都有好的共識，就跟著他的配球走。」

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