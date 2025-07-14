3洋投鎖象 站上「龍」頭

味全龍朱育賢轟出「洲際千轟彈」。（記者廖耀東攝）

劉基鴻3分致勝轟

味全龍艾璞樂化身「兄弟殺手」，跨季對戰22局無失分。 （記者廖耀東攝）

朱育賢洲際千轟彈

中信主題日「涼水祭」票房開紅盤。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕味全龍昨祭出暌違4年的「3洋投全餐」，重返先發的艾璞樂接力伍鐸、鑀龍強鎖中信兄弟打線，加上劉基鴻首局致勝3分彈、朱育賢「洲際千轟彈」助陣，終場以8：1斬斷對戰中信兄弟4連敗，獨居下半季龍頭。

艾璞樂在6月投1場先發掉6分後轉任後援，雖然拿到1勝1中繼，6月21日對獅隊的關鍵一戰卻掉3分，下半季回到先發角色，昨重返首戰僅在首局被敲雙安，後4局無安打，合計5局無失分勇奪本季第4勝，出其不意的是6局退場後由伍鐸接棒，投完2局又交給鑀龍。

請繼續往下閱讀...

龍隊總教練葉君璋指出，艾璞樂超過1個月沒先發，賽前就設定投5局，伍鐸連日下雨都沒投到，規劃6局登板，而鑀龍本來就在牛棚，才會剛好出現3洋投登板的安排。

味全前次端出「3洋投全餐」是2021年8月31日，那時的龍隊仍有多1名洋將的新軍優惠，在洲際推派鋼龍、伍鐸和田澤純一對上中信。由於先前因大雨打亂賽程，龍隊下半季第6場就出現3洋投調度。

艾璞樂變兄弟殺手

跨季對戰22局0失分

艾璞樂去年是味全的1號先發，今年成績下滑跟投球動作跑掉有關，趁重返先發的準備空擋，他觀看去年影片，跟投手教練調回好的姿勢，另外更改善剛效力中職的「恐象症」，今年進化為「兄弟殺手」，跨季對戰22局無失分，本季對中信的防禦率仍是「完美的0」。

艾璞樂表示，記得去年對兄弟投得不是很好，情蒐準備很多球探報告和打擊數據，很認真去研究，「兄弟打線非常難對付，一不小心就會被轟出去，我花了更多的時間去準備比賽。」

中信前2天主題日「涼水祭」票房開紅盤，2戰合計2萬8610人進場，本季已有12場破萬觀眾球賽，為室外球場最多，而台北大巨蛋則是21場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法