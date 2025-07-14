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42歲陳鏞基 生日「盜」秀一腿

2025/07/14 05:30

陳鏞基（記者李惠洲攝）陳鏞基（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕統一獅隊老將陳鏞基先是在前天締造個人中職生涯1300場出賽、聯盟第12人，昨又在球場歡度42歲生日，2局下還展現快腿，演出「生日盜」戲碼，展現老驥伏櫪真功夫。「金鏞連線」、老友胡金龍去年為陳鏞基準備壽桃，昨天則是買了蛋糕，和全隊共同幫陳鏞基慶生。

統一獅陳鏞基昨天42歲生日，球迷自製看板祝福。（記者李惠洲攝）統一獅陳鏞基昨天42歲生日，球迷自製看板祝福。（記者李惠洲攝）

陳鏞基年過不惑，攻守仍保有一定水準，對猿兩戰都先發守一壘，他坦言，前天賽後才注意到自己的出賽數，「覺得自己很幸福，不是每個人都有機會累積這麼多出賽。很珍惜也很把握，更希望後輩朝這個目標努力，保有競爭力的話，相信會比這個數字更多。」

陳鏞基說，自己很幸運，超過一半的人生都在打棒球，也是自己最喜歡的事。他也說：「在球場上，年紀就只是年紀，重點是在場上能否把實力呈現出來，拿不出實力就會被淘汰。」

中職資深好手輩出，昨和陳鏞基同場競技、樂天桃猿先發一壘手林智平也年過40，今年「最後一舞」的胡金龍、味全龍林智勝，也保有一定實力。

胡︰身體恢復比訓練重要

胡金龍說：「生涯到了後半段，身體恢復比訓練都重要，而年輕時基礎也要先打穩。像NBA球星詹姆斯，一年花一百多萬美金在身體保養，現在醫療資源也夠發達，能幫助選手延緩老化。」

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