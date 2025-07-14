李宗賢再見安 上台爆哭

悍將李宗賢（右）站上頒獎台瞬間爆哭。 （記者林正堃攝）

9局下代打 一棒打跑鷹

悍將李宗賢9局下代打擊出再見安。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將系列戰首戰有范國宸轟出生涯首發再見全壘打，昨天末戰換成李宗賢在9局下當英雄，代打上場擊出生涯第三支再見安打，幫助富邦以4：3氣走台鋼雄鷹，兩隊三連戰都上演拚到最後1名打者以一分輸贏的好戲，李宗賢本季首次獲選單場MVP，想到上半季檢查出左半部神經出問題的怪傷，站上頒獎台的瞬間爆哭變成淚人。

兩隊得分集中在第3、9局，台鋼3局上靠郭阜林於滿壘時安打建功以2：0先馳得點， 富邦3局下靠周佳樂適時二壘安打扳平，台鋼9局上2出局後曾子祐敲安再盜壘，趁吳念庭關鍵安打直衝本壘為台鋼拿回領先，富邦9局下反撲，申皓瑋、張育成連續安打再次扳平，李宗賢2出局滿壘代打建功結束比賽。

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奪MVP領獎 情緒潰堤

李宗賢指出，第8局被對手超前一度覺得贏球機會變少，第9局看到隊友沒有放棄陸續上壘，不論之前狀況沒調整好，或是正被第一次遇到的傷勢困擾，輪他站上打擊區只告訴自己「跟上去！」，賽後得知是MVP內心澎湃，很多情緒累積到頒獎台上突然爆發，「雖然隊友叫我不要哭，愈講反而讓我愈想哭，相隔8年又打再見安打，真的很久沒有這種感覺。」

神經出問題 復健緩解

李宗賢五月下二軍時檢查出腰部以下偏左神經有問題，導致動作被影響常會「慢一拍」，季中無法治癒只能靠復健減輕症狀，他哽咽地表示，感謝太太與小孩的支持，讓他不管訓練多累多辛苦都能堅持下去，也感謝球迷進場加油、教練信任球員，「每年都有壓力，希望自己更好，不管哪個位置，上去就全力以赴。」

總教練陳金鋒指出，9局下扳平後陸續啟用蔡佳諺、李宗賢代打，主要是派右打因應對方換上左投，李宗賢在這種張力下的經驗比較好，攻擊上也會比較穩定，即便進入延長賽也能接替守二壘。

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