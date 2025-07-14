唯二蹲捕破千場 明星賽大對決

葉君璋（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠、林宥辰／台中－高雄連線報導〕去年明星賽的「傳奇球星大亂鬥」引爆話題，聯盟絞盡腦汁更有哏的企劃，繼「叫恁總誒出來打」要教練比拚打擊，今年將有昔日奧運國家隊名捕大對決，史上唯二中職蹲捕破千場的高志綱和葉君璋同場對勁，上演回憶殺。

高志綱（記者李惠洲攝）

葉君璋找會長餵球

中職明星賽將在本週的19、20日登場，今年仍要借助傳奇球星的力量，龍隊總教練葉君璋跟獅隊首席教練高志綱都將在趣味競賽拿捕手手套上陣，兩人在2008年北京奧運共同效力台灣隊，是球迷記憶鮮明的台灣鐵捕組合。

請繼續往下閱讀...

即便參賽者名單跟規則仍待聯盟宣布，但葉總聽聞應是從本壘傳二壘，附帶1名餵球投手，「聯盟邀請我，我隨口說『那餵球投手想找會長』，原本以為他沒辦法，結果會長說好。」蔡其昌意外的允諾，讓「無敵鐵金剛」再復出，昨天賽前協助徐若熙平地牛棚，回傳球又平又直。

高志綱︰我搞不好會輸

高志綱則說，確實有接到聯盟通知，說有蹲捕技巧方面的趣味競賽。他說：「其實也還不知道實際上比賽內容，但就放輕鬆、好玩為主。」被問及贏面，高志綱則笑說：「這不好說，葉總現在都還有在蹲，我搞不好會輸。」

葉君璋在球員生涯蹲捕1367場，抓下488次盜壘阻殺，2項數據都是中職障礙，高志綱則蹲捕1070場排第2，263次盜壘阻殺排第4，2人合拿5座捕手金手套。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法