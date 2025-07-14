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首次入選明星賽 王博玄享受奇幻旅程

2025/07/14 05:30

王博玄（記者林正堃攝）王博玄（記者林正堃攝）

打經典賽 由教練團決定

〔記者徐正揚／新北報導〕台鋼雄鷹王博玄前天二度挑戰連續10場擊出安打雖沒成功，昨天賽前打擊率0.307、安打66支都在聯盟前10名內，在經典賽資格賽的優異表現也讓他人氣大漲，繼首次打一級國際賽後又首次入選明星賽，他表示，有機會打明星賽就好好享受，明年能否入選經典賽台灣隊由教練團去決定，前提是自己必須把成績打好。

王博玄前天3打數0安打，繼去年5月18日至6月1日後，生涯第二次連續安打場次停在9場，他自5月25日起出賽27場僅2場沒上壘，期間擊出38支安打，打擊率從0.239一路衝破三成，他表示，今年的步調大致維持去年，或許開季都在熟悉各隊投捕手的配球，手感都從五月開始升溫，「可能是被注意到了，弱點經常被針對，那天狀況也不是很好，中斷了就再開始。」

王博玄認為，進職棒這一年多都很神奇，從去年開季一軍、入圍年度最佳新人，到今年首次入選台灣隊、首次入選明星賽，一直在解鎖成就，雖然以前想都沒有想過，卻不會覺得不可思議，即便打擊成績還算不錯，細看進階數據還是有些落差，要努力的地方還有很多，「要想辦法維持到季末，而且保持健康，把該做的做好，自然就會發生，不需要去強求。」

王博玄在明星賽票選獲得219,533票，在隊內僅次於魔鷹、林詩翔，是台鋼3位破20萬票球員之一，他表示，粉絲團人數在資格賽後爆漲3倍，票選拿到快22萬票，打職棒不到兩年就獲得這麼多球迷支持，讓他非常驚訝，但還不會去想明年的經典賽，「就像去年沒想過能打資格賽，選手能做的就是把成績打好，讓教練團去做選擇。」

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