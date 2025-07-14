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瓊斯盃》下半場崩盤 台灣輸菲很BLUE

2025/07/14 05:30

台灣藍陳盈駿（右）拿下14分，仍不敵菲律賓。 （記者陳志曲攝）台灣藍陳盈駿（右）拿下14分，仍不敵菲律賓。 （記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊利用本屆瓊斯盃以賽代訓，備戰下月登場的亞洲盃，昨在第二天的比賽就踢到鐵板，第三節團隊命中率0%，僅靠罰球拿2分，終場以56：67不敵菲律賓，團隊攻守失奇序顯然還有不少問題需要解決。

第三節團隊命中率0%

台灣藍昨打完上半場還握有35：28的優勢，易籃後卻攻守失序完全崩盤，被菲律賓予取予求連拿21分，直到此節倒數1分16秒才靠林庭謙的罰球得分，此節團隊16投0中整體命中率0%，僅靠林庭謙和賀博各進1顆罰球拿2分。

藍隊第三節被打出26：2成為勝負分水嶺，全隊僅1人得分超過雙位數，陳盈駿拿下14分，林庭謙9分次之。主帥圖齊指出，菲律賓在防守上給予團隊許多壓力，「我們是強調轉換快攻的球隊，但對手成功讓我們的節奏慢下來。」圖齊也提到，菲律賓此役有不少垃圾話、還有違反運動精神的犯規，「我不喜歡這些行為，但我們的球員必須予以反應。」

圖齊︰菲防守限制快攻

菲律賓這次來台陣容依舊是傭兵軍團，曾入選NBA最佳防守第二隊的前雷霆好手羅伯森第三節攻守俱佳，是率隊逆轉的功臣之一，拿下全隊最高17分，前高雄海神布銳克曼4分、7助攻，國家隊主力前鋒阿班多攻下11分。

球員頻滑倒 地貼惹禍？

另外，瓊斯盃開打後新莊體育館地板的地貼頻出現球員滑倒，球員比賽過程中險象環生，引起球迷抨擊罔顧球員安全，籃協副秘書長張承中昨在截稿前回應本報，表示還在「查證中」。

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