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瓊斯盃》郭俊言暴扣 實現姊姊願望

2025/07/14 05:30

巴林桑普森（中）貢獻全場最高28分。（記者陳志曲攝）巴林桑普森（中）貢獻全場最高28分。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白隊昨在瓊斯盃第二日以63：71不敵巴林，198公分的潛力中鋒郭俊言上了一課，他與擁有NBA資歷的巴林歸化前鋒桑普森對決過程中汲取寶貴經驗，成為日後進步的養分。

台灣白潛力中鋒郭俊言暴扣，完成姊姊願望。 （記者陳志曲攝）台灣白潛力中鋒郭俊言暴扣，完成姊姊願望。 （記者陳志曲攝）

郭俊言的姊姊郭虹廷是本屆世大運女籃一員，她在先前女籃瓊斯盃期間勉勵弟弟時，表示期待看到他的暴扣美技，郭俊言昨面對巴林一役完成姐姐願望，在新莊體育館上演灌籃秀，昨上場24分鐘，攻下7分、5籃板。

對陣桑普森 上了一課

來自台灣體大的郭俊言今夏準備升上大三，是國內備受期待的年輕長人，白隊主帥楊宜峰指出，郭俊言經過集訓兩週進步不少，「他的活動力很好，也很認份做苦工，但一開始比較缺乏自信，其實球員有時候就是需要教練給他信心，他跟（丁）恩迪是球隊很重要的中鋒。」

巴林拉尾盤 台灣白落敗

台灣隊昨前三節與巴林有來有往，末節被對手一波15：0的外線攻勢拉開分差，成為勝負分水嶺，桑普森貢獻全場最高28分。郭俊言坦言對方出手節奏難以捉摸、防守又很難給予壓力，被問及是否還想對決一次，他豪氣表示，「當然想，下次一定會贏。」

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