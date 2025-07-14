溫網》昔日搭檔反撲 謝淑薇「銀」恨

「台灣一姊」謝淑薇（右）與奧絲塔朋科歷經3盤拉鋸，無緣笑捧本季首座冠軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽女雙決戰，「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科歷經3盤拉鋸，最終以6：3、2：6、4：6遭到第8種子梅騰絲（比利時）／庫德梅托娃（俄國）大逆轉，與本季首座冠軍擦身而過。

10座大滿貫金盃再等等

經驗豐富的謝淑薇，週日攜手「O妹」激戰近2個半小時，未能擋住昔日搭檔梅騰絲為首的比俄勁敵反撲，兩人也從今年元月澳洲公開賽、2月杜拜以來，第3回決賽攻頂失利，只能共享34.5萬英鎊（約1392萬台幣）亞軍獎金。小薇無緣自2013年、2019年、2021年及2023年，笑納溫網女雙第5冠，想集滿職業生涯10座大滿貫金盃也得再等等。

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全英草地俱樂部決賽面對熟悉彼此的梅騰絲組合，「台拉聯軍」汲取5月羅馬輸球教訓，開賽互破克服1：3落後，第6局起接連雙破，一口氣倒趕5局先馳得盤。不過次盤小薇與「O妹」陷入亂流，第4局起遭到梅騰絲人馬雙破壓制，形成1：5，盤末互破讓對手扳回一城。戰線拉入決勝盤，小薇組合重振旗鼓，第5局率先突破，取得4：2領先，可惜第8局遭到對手回破追成4：4，關鍵第10局又被破發，勝利拱手讓人。

史薇泰克賞雙蛋 女單奪冠

女單決戰意外一面倒，前球后史薇泰克開賽勢如破竹橫掃12局，僅花57分鐘挾2個6：0輾壓美國13種子安尼西莫娃，首座草地大滿貫冠軍到手，榮膺波蘭史上第一人，笑納四大賽第6冠的小史，獨享300萬英鎊（約1.21億台幣）獎金，並締造溫網114年來首見決戰逼得對手苦吞「雙蛋」的紀錄。男單壓軸新世代「雙巨頭」狹路相逢，由志在3連霸的西班牙衛冕者艾卡拉茲，對決首闖決戰的義大利球王辛納。

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