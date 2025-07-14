亞洲盃》痛宰大溪地 台女籃開門紅

黃鈴娟（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊昨在2025亞洲盃女子籃球賽小組賽首戰火力全開，全員皆有得分紀錄，黃鈴娟繳出全場最高18分，助隊以122：38擊敗大溪地，首勝開胡也為重返一級增添信心，今下午4點半迎戰印度拚2連勝。

今戰印度長人陣 拚2連勝

台灣女籃在上屆亞洲盃失利被降到二級，這次在會內小組賽和大溪地、印度及哈薩克同組，分組第1可直接晉級4強，第2、3名得打4強資格賽，爭取最後2席資格，唯有冠軍可重新回到一級。

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黃鈴娟18分 7人得分上雙

出發前面臨換帥風波，原教練歐森卸下兵符改由邱啟益擔任執行教練，但昨面對實力差了一截的大溪地，台灣女將依舊穩定發揮，半場打完已取得44分領先，奠定勝基。台灣隊團隊命中率達58%，三分球44投22中，全隊共7人得分上雙，黃鈴娟投進6顆三分球，繳出18分，陳薇安15分、5籃板次之，林文佑和林育庭皆貢獻14分。

首戰大勝對手，邱啟益認為，贏球信心一定會增加，但對手實力有段差距，不能掉以輕心，「這場的個人防守做得不好，犯規比較多，讓對方罰了近20次球，有待改進，但投籃命中率、攻守轉換都不錯。」下一戰面對印度，最大問題是對方擁有身材優勢，5名球員超過180公分，她們昨以85：68擊敗哈薩克，一樣不能輕忽。

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