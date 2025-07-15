感謝偏鄉前輩打拚》辜仲諒勉勵小將 延續台灣光榮

三級棒球台灣國家隊成軍誓師大會，棒協理事長辜仲諒、總統府副秘書長何志偉、教育部次長張廖萬堅、台南市體育局長陳良乾、台灣隊長陳傑憲等人出席，與U12代表隊、U15培訓隊、U18培訓隊合影。（記者陳逸寬攝）

U12世界盃下週五率先開打

〔記者吳清正／台北報導〕U12、U18世界盃和U15亞洲盃即將於7月底陸續開打，棒協昨舉辦三級代表隊成軍誓師大會，理事長辜仲諒從教育部次長張廖萬堅手中接過會旗，交給3隊總教練，擔任12強賽台灣隊長陳傑憲也到場勉勵學弟們。

U12世界盃、U15亞洲盃7月25日和8月17日先後在台南亞太棒球場舉行，U18世界盃9月5日至14日在日本沖繩舉行。

請繼續往下閱讀...

辜仲諒表示，台灣棒球在世界能有一席之地，是無數前輩和學長從最偏遠艱難的地區和環境中一路打拚的結果，期許選手懷著感恩的心，延續台灣的光榮，讓世界見證永不放棄的台灣精神。

陳傑憲除了分享贏得12強賽冠軍的心情，也勉勵學弟穿上台灣隊球衣就拿出自信，展現平時練習的成果，爭取佳績。

3支代表隊也由隊長上台喊出目標，U12李權恩：「團結相挺，拿下冠軍。」U15江金澄：「團結冠軍，非我莫屬。」U18王奕翔：「挑戰世界，再度登頂。」

台灣隊近年來在各級國際賽表現出色，2018年至今共贏得2座世界盃冠軍、3座亞軍和4座季軍，亞洲盃則贏得4座冠軍、2座亞軍，世界排名從第7上升到史上最佳的第2。

辜仲諒表示，棒球不只是一項運動，也可以培養人格特質，可以從中學習到團隊合作與犧牲小我、完成大我的精神，這也是他重視基層棒球和運動教育的原因，棒球凝聚了全台灣人的心，也讓世界見識到台灣的拚勁與韌性。

亞太棒球訓練中心

成為國家棒球訓練基地

辜仲諒並宣布好消息，台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地，特別感謝賴清德總統在台南市長任內的規劃，圓了棒球界的夢想。辜仲諒也宣布將全力爭取連任世界棒總執行副會長和亞洲棒總會長，持續整合各界資源，提升亞洲棒球實力，並促進交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法