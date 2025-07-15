晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

感謝偏鄉前輩打拚》辜仲諒勉勵小將 延續台灣光榮

2025/07/15 05:30

三級棒球台灣國家隊成軍誓師大會，棒協理事長辜仲諒、總統府副秘書長何志偉、教育部次長張廖萬堅、台南市體育局長陳良乾、台灣隊長陳傑憲等人出席，與U12代表隊、U15培訓隊、U18培訓隊合影。（記者陳逸寬攝）三級棒球台灣國家隊成軍誓師大會，棒協理事長辜仲諒、總統府副秘書長何志偉、教育部次長張廖萬堅、台南市體育局長陳良乾、台灣隊長陳傑憲等人出席，與U12代表隊、U15培訓隊、U18培訓隊合影。（記者陳逸寬攝）

U12世界盃下週五率先開打

〔記者吳清正／台北報導〕U12、U18世界盃和U15亞洲盃即將於7月底陸續開打，棒協昨舉辦三級代表隊成軍誓師大會，理事長辜仲諒從教育部次長張廖萬堅手中接過會旗，交給3隊總教練，擔任12強賽台灣隊長陳傑憲也到場勉勵學弟們。

U12世界盃、U15亞洲盃7月25日和8月17日先後在台南亞太棒球場舉行，U18世界盃9月5日至14日在日本沖繩舉行。

辜仲諒表示，台灣棒球在世界能有一席之地，是無數前輩和學長從最偏遠艱難的地區和環境中一路打拚的結果，期許選手懷著感恩的心，延續台灣的光榮，讓世界見證永不放棄的台灣精神。

陳傑憲除了分享贏得12強賽冠軍的心情，也勉勵學弟穿上台灣隊球衣就拿出自信，展現平時練習的成果，爭取佳績。

3支代表隊也由隊長上台喊出目標，U12李權恩：「團結相挺，拿下冠軍。」U15江金澄：「團結冠軍，非我莫屬。」U18王奕翔：「挑戰世界，再度登頂。」

台灣隊近年來在各級國際賽表現出色，2018年至今共贏得2座世界盃冠軍、3座亞軍和4座季軍，亞洲盃則贏得4座冠軍、2座亞軍，世界排名從第7上升到史上最佳的第2。

辜仲諒表示，棒球不只是一項運動，也可以培養人格特質，可以從中學習到團隊合作與犧牲小我、完成大我的精神，這也是他重視基層棒球和運動教育的原因，棒球凝聚了全台灣人的心，也讓世界見識到台灣的拚勁與韌性。

亞太棒球訓練中心

成為國家棒球訓練基地

辜仲諒並宣布好消息，台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地，特別感謝賴清德總統在台南市長任內的規劃，圓了棒球界的夢想。辜仲諒也宣布將全力爭取連任世界棒總執行副會長和亞洲棒總會長，持續整合各界資源，提升亞洲棒球實力，並促進交流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中