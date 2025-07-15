終於有個家 辜仲諒兌現政見

中國信託慈善基金會董事暨中華棒協理事長辜仲諒與曾接受「愛接棒計畫」支持的U12、U15及U18台灣隊小將合影，勉勵他們全力以赴、為國爭光。（中華棒協提供）

亞太棒球訓練中心 成為國家棒球訓練基地

台南亞太棒球訓練中心，在棒協理事長辜仲諒努力爭取下， 9月可望成為國家棒球訓練基地。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕棒球世界排名第2的台灣，終於將有專屬的國家訓練基地，賴清德總統擔任台南市市長任內規劃的台南亞太棒球訓練中心，在棒協理事長辜仲諒努力爭取下， 9月可望成為國家棒球訓練基地，兌現當年競選理事長提出之政見，台灣對隊終於有了一個家，可以專心集訓，征戰國際舞台。

數十年來，位於高雄左營的國家運動訓練中心因需兼顧各單項運動需求，無法提供完善的棒球訓練場地與充足住宿空間。歷屆台灣隊集訓備戰時，曾面臨苦尋訓練場地之困境，也不斷向負責培育各級國家代表隊棒球協會反映此事。

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辜仲諒表示，賴清德總統擔任台南市市長期間規劃的亞太棒球訓練中心，全案在黃偉哲市長任內完工，是全台最大的棒球訓練基地，感謝教育部、體育署、台南市政府及國家訓練中心的大力支持，台南亞太棒球訓練中心即將成為國家棒球訓練基地，這不僅具體落實賴總統的棒球藍圖，也圓了棒球界數十年來的夢想。

U12、U15及U18世界盃等3支台灣隊今年就會在台南亞太棒球訓練中心備戰。而入選三級培訓隊的選手，共有12人曾接受由中國信託銀行支持、中國信託慈善基金會推動的「愛接棒計畫」扶助。棒協7月初公布的U12世界盃國手正選名單之中，來自新竹縣關西國小的林楷宸、台南市立人國小的陳宇申都出身這項計畫，「愛接棒計劃」將持續更深入、更廣泛地推動，以期幫助更多的小選手。

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