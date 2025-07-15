誰來當家？ 獅雙捕輪班制 獨樹一格

陳重羽（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕職棒捕手是場上指揮官，穿戴配備最多，還要因應不同投手和戰況費神配每一球，攻擊跑動、防守蹲捕，更被要求指揮若定，堪稱棒球場上最辛勞的「鐵面人」。上半季冠軍統一獅隊，延續近幾年的捕手「輪班制」，陳重羽、林岱安各有40和37場出賽，降低個人負擔、也平均受傷風險，無主副之分，在中職6隊中獨樹一格。

林岱安（資料照）

陳重羽、林岱安

各有搭配投手

中職各隊捕手編制上仍多採主戰與替補作戰，衛冕軍中信兄弟高宇杰，更囊括全隊近9成以上的蹲捕場次；台鋼雄鷹張肇元同樣勞苦功高，55場出賽數僅次於高宇杰的61場，且還扛中心打線重任。

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陳重羽、林岱安兩人各擅勝場，兼具實績和經驗。獅隊總教練林岳平指出，兩人並非僅是輪班，而是搭配的投手皆是固定，偶爾才進行微調，「哪個投手搭配哪個捕手，多半都是固定，選手也很清楚，以一週出賽2場左右的方式做準備。」獅隊先發輪值最資深洋投布雷克本季13場先發，御用捕手都挑林岱安，兩人「合得來」已經多年。

餅總解釋，主要是讓捕手群更清楚出賽時間點，他更指出：「若把陣中捕手分成『蹲得贏』和『打得好』的，比起打擊好壞，能呈現高勝率的捕手更重要。」餅總認為，球隊近年多位教練都是捕手出身，陳重羽、林岱安因而有更多對象可以討論。

大器晚成 張閔勛火力猛

今年各隊主戰捕手中，2016年首輪指名的樂天桃猿張閔勛大器晚成，今年攻守表現聯盟頂尖，打擊率3成23是火力最猛的捕手，和投手搭配默契也時常受教練稱讚。唯有阻殺率僅0.154，常受到各隊跑者挑戰。樂天桃猿總教練古久保健二緩頰道，盜壘阻殺不僅是捕手一人的工作，投捕間搭配默契非常重要。古久保認為，好捕手訓練不容易，這和選手數量、聯盟二軍比賽場次都息息相關。

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