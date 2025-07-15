晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

誰來當家？ 獅雙捕輪班制 獨樹一格

2025/07/15 05:30

陳重羽（資料照）陳重羽（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕職棒捕手是場上指揮官，穿戴配備最多，還要因應不同投手和戰況費神配每一球，攻擊跑動、防守蹲捕，更被要求指揮若定，堪稱棒球場上最辛勞的「鐵面人」。上半季冠軍統一獅隊，延續近幾年的捕手「輪班制」，陳重羽、林岱安各有40和37場出賽，降低個人負擔、也平均受傷風險，無主副之分，在中職6隊中獨樹一格。

林岱安（資料照）林岱安（資料照）

陳重羽、林岱安

各有搭配投手

中職各隊捕手編制上仍多採主戰與替補作戰，衛冕軍中信兄弟高宇杰，更囊括全隊近9成以上的蹲捕場次；台鋼雄鷹張肇元同樣勞苦功高，55場出賽數僅次於高宇杰的61場，且還扛中心打線重任。

陳重羽、林岱安兩人各擅勝場，兼具實績和經驗。獅隊總教練林岳平指出，兩人並非僅是輪班，而是搭配的投手皆是固定，偶爾才進行微調，「哪個投手搭配哪個捕手，多半都是固定，選手也很清楚，以一週出賽2場左右的方式做準備。」獅隊先發輪值最資深洋投布雷克本季13場先發，御用捕手都挑林岱安，兩人「合得來」已經多年。

餅總解釋，主要是讓捕手群更清楚出賽時間點，他更指出：「若把陣中捕手分成『蹲得贏』和『打得好』的，比起打擊好壞，能呈現高勝率的捕手更重要。」餅總認為，球隊近年多位教練都是捕手出身，陳重羽、林岱安因而有更多對象可以討論。

大器晚成 張閔勛火力猛

今年各隊主戰捕手中，2016年首輪指名的樂天桃猿張閔勛大器晚成，今年攻守表現聯盟頂尖，打擊率3成23是火力最猛的捕手，和投手搭配默契也時常受教練稱讚。唯有阻殺率僅0.154，常受到各隊跑者挑戰。樂天桃猿總教練古久保健二緩頰道，盜壘阻殺不僅是捕手一人的工作，投捕間搭配默契非常重要。古久保認為，好捕手訓練不容易，這和選手數量、聯盟二軍比賽場次都息息相關。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中