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瓊斯盃地貼太滑？ 籃協︰符合FIBA規定

2025/07/15 05:30

籃協改善罰球區地貼，將原本貼滿的廣告僅留下鏤空的圖騰和字體。（記者林正堃攝）籃協改善罰球區地貼，將原本貼滿的廣告僅留下鏤空的圖騰和字體。（記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕瓊斯盃因地貼太滑引發爭議，籃協副秘書長張承中昨表示，地貼符合FIBA規定，未來也會再評估罰球圈是否適合有地貼，也會把球員安全放在首位。

張承中（記者林正堃攝）張承中（記者林正堃攝）

罰球圈白色地貼已移除

瓊斯盃開打後頻繁出現球員滑倒，險象環生，引起球迷抨擊罔顧球員安全，昨新莊體育館原本罰球圈的白色地貼已移除，不過仍有割字貼紙。

張承中指出，瓊斯盃的地貼符合FIBA規定的防滑係數，雖然不確定今年球員滑倒次數增多的原因，但也立刻改進，除將地貼面積降低，也祭出配套措施，包括增加拖地次數，相關人員進入球場前先踩過腳墊等，希望能降低濕氣、保持乾燥。

張承中提到，罰球圈是否適合貼地貼未來確實可以再討論，至於場上其他地方的地貼是否繼續存在，或者能否與時俱進、用雷射雕刻的方式露出也會評估，他強調，「球員安全一定會擺第一。」

另外，瓊斯盃賽制緊湊，被認為可能會降低外隊來台意願，張承中回應，賽程問題牽涉廣泛，包括場地問題、球員時間等因素都要列入考慮，「不要讓球員連戰太多天是現在的趨勢，瓊斯盃是歷史悠久的比賽，很多做法都是遵循往例，但確實可以再調整和檢討。」

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